Tempest sẽ hát tiếng Việt trong concert sắp tới, tiết lộ muốn quay MV tại Việt Nam

Là nhóm nhạc K-pop trẻ trung và năng động, T EMPEST từng đến Việt Nam trong khuôn khổ Lễ hội âm nhạc quốc tế HOZO 2023. Nhóm chia sẻ, chính vì nhìn thấy sự cuồng nhiệt của cộng đồng IE (tên fandom của T EMPEST ) tại Việt Nam, nên có thể xem việc chọn nơi đây trở thành điểm đến đầu tiên trong tour diễn vòng quanh thế giới là việc đền đáp lại sự ủng hộ nói trên. Ngoài ra, việc Việt Nam là quê nhà của thành viên Hanbin cũng là một lý do quan trọng.

Tuy là lần thứ 2 đến đây, nhưng nhóm vẫn khá hồi hộp, háo hức cho đêm diễn tới. Vì lần trước nhóm đến theo lời mời của ban tổ chức HOZO nên phần trình diễn còn khá giới hạn và chưa trọn vẹn, do đó World Premiere: The First Ever Live 2024 Tempest Concert [T-Our: Tempest Voyage] chính là cơ hội để nhóm mang đến những màn trình diễn đầy đủ nhất cho người hâm mộ Việt Nam trong 2 tiếng đồng hồ.

Nhóm Tempest trong buổi gặp gỡ báo chí tối 13.6 T.D

Chia sẻ với Thanh Niên về thông điệp của sự kiện lần này, T EMPEST cho biết concept chính của đêm diễn đúng như tên gọi T-OUR, qua đó nhóm mong muốn khẳng định hình ảnh, mang đến một nhóm nhạc hoàn hảo, trưởng thành, "cool ngầu" và phát triển hơn. Ngoài ra, nhóm cũng muốn truyền đi nguồn năng lượng nhiệt huyệt, tích cực của một nhóm nhạc gen Z năng động. Đây có thể xem là những khía cạnh mới mà 6 thành viên mong muốn gửi gắm đến người hâm mộ.

Nhóm cũng tiết lộ đang tích cực học lời hát Việt Nam của một ca khúc từ thành viên Hanbin, hứa hẹn sẽ là món quà và mang đến sự bất ngờ cho người hâm mộ.

Nói về tiềm năng của Việt Nam, 6 thành viên cho biết tại HOZO 2023, nhóm đã được chứng kiến tài năng của nhiều nghệ sĩ trong nước, bên cạnh đó Hanbin cũng thường xuyên giới thiệu âm nhạc Việt Nam, nên họ theo dõi tương đối sát sao âm nhạc Việt và trong tương lai gần cũng rất hy vọng sẽ có được cơ hội hợp tác.

Thành viên Hanbin cho biết mong muốn của anh là sẽ có nhiều dịp và cơ hội để gia tăng hơn nữa những điểm giao thoa trong văn hóa - con người Việt Nam và Hàn Quốc, qua đó làm nổi bật hơn nữa văn hóa Việt Nam. Tuy đa phần MV của nhóm được thực hiện tại Nhật Bản, nhưng nhóm cũng đang học tiếng Việt và có nhiều ý tưởng trong tương lai gần.

Các thành viên cũng "bật mí" mình rất yêu thích ẩm thực đường phố Việt Nam, nhất là món bún chả. Trong lần đầu đến Việt Nam vào năm ngoái, các thành viên đã ăn nhiều đến mức... tăng cân, dẫn đến khi về Hàn Quốc đã phải giảm cân một cách nhanh chóng.

Về sự kiện lần này, ban tổ chức cho biết có khá nhiều khó khăn trong việc đàm phán với công ty chủ quản của T EMPEST, do quan ngại về việc hủy show trước đó của một đơn vị tổ chức khác, cũng như đã phải cân nhắc về mặt kinh tế.

Tuy đã tổ chức HOZO 2023 - có sự tham gia của T EMPEST , nhưng sự kiện lần này có cách vận hành và phương thức hoàn toàn khác, nên đó cũng là một trở ngại lớn. Song, ban tổ chức cũng cho biết "khá tự tin khi có nhiều kinh nghiệm ứng xử linh hoạt trong việc tổ chức nhiều đêm nhạc vừa qua".