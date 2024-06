'Inside Out 2' khuấy đảo phòng vé với 13 triệu USD chiếu sớm

Phim Inside Out 2 (Những mảnh ghép cảm xúc 2) hiện đang nắm giữ "kỷ lục" là phim có tiền vé chiếu sớm cao nhất năm 2024 với số tiền 13 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ, theo Variety. Bên cạnh đó, phim cũng thu về thêm 22,3 triệu USD từ các thị trường bên ngoài Bắc Mỹ ở các suất chiếu đầu tiên, theo cập nhật của Box Office Mojo. Giới quan sát phòng vé đưa ra dự đoán phim thu về số tiền 80 - 90 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần tại Bắc Mỹ.

Phim Inside Out 2 nhiều khả năng sẽ "soán ngôi" các bom tấn đình đám khác 6 tháng qua PIXAR

Tác phẩm được dự đoán sẽ "soán ngôi" 2 tác phẩm Dune: Part Two và Godzilla x Kong: The New Empire để giành vị trí đầu bảng phim mở màn ăn khách nhất năm nay. 2 phim này có số tiền mở màn trong 3 ngày cuối tuần lần lượt là 82,5 triệu USD và 80 triệu USD.

Phim Inside Out 2 có nội dung nối tiếp phần 1 (đoạt giải Oscar Phim hoạt hình xuất sắc nhất), có thêm nhiều nhân vật cảm xúc mới, khám phá tuổi trưởng thành nhiều niềm vui nhưng cũng nhiều lo toan của cô bé Riley. Tác phẩm này hiện có số kinh phí sản xuất lên đến 200 triệu USD, là một trong những phim hoạt hình "đắt đỏ" từng được làm ra.

Với "thành tích" ấn tượng ban đầu này, doanh thu chiếu sớm của Inside Out 2 "đánh bại" hầu hết phim bom tấn khác như The Little Mermaid (10,3 triệu USD tiền chiếu sớm), Minions: The Rise of Gru (10,8 triệu USD) và Toy Story 4 (12 triệu USD).

Phần 1 của Inside Out ra mắt chỉ thu được 3,7 triệu USD tiền chiếu sớm hồi năm 2015 nhưng doanh thu các ngày cuối tuần của phim lên đến 90,5 triệu USD, tổng doanh thu toàn cầu là 858,8 triệu USD. Inside Out ra mắt cách nay một thập niên nằm trong top 10 phim ăn khách nhất năm 2015.

Dàn nhân vật cảm xúc mới trong phim Inside Out 2 PIXAR

Người yêu phim kỳ vọng Inside Out 2 sẽ thỏa mãn "cơn khát" phim hè. Phim được Pixar trông đợi nhiều vì thời gian qua, xưởng phim hoạt hình này đã cho ra mắt hàng loạt phim với doanh thu mở màn không quá đột phá như Elemental (thấp nhất trong số các phim của hãng với 29,6 triệu USD), phim Lightyear (50,5 triệu USD), và hàng loạt phim như Soul, Turning Red, Luca hay Onward phải chiếu trực tuyến vì đại dịch.

Phim Inside Out 2 đã chiếu tại rạp Việt từ ngày 14.6, cùng lúc với phòng vé thế giới.