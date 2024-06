'Inside Out 2' được khán giả nhí trông chờ, dự báo bùng nổ phòng vé mùa hè

Giờ đây, Inside Out 2 đang là bộ phim hoạt hình được khán giả đặc biệt là giới trẻ mong đợi nhất năm nay và kỳ vọng sẽ có doanh thu mở màn cao nhất của Pixar trong 5 năm trở lại đây.

Cô bé Riley (Kensington Tallman lồng tiếng) đến tuổi dậy thì IMDb

Các chuyên gia dự đoán Inside Out 2 sẽ đạt doanh thu mở màn ở thị trường Bắc Mỹ khoảng 80-85 triệu USD. Nếu đạt con số này, phim sẽ lọt top 10 có doanh thu mở màn cao nhất của Pixar và cũng là cao nhất của hãng kể từ Toy Story 4 (2019). Phim có kinh phí sản xuất lên đến 200 triệu USD, do vậy để có thể hòa vốn, doanh thu phải đạt tối thiểu 400 triệu USD.

Phần đầu tiên Inside Out do Pete Docter đạo diễn có doanh thu 858,8 triệu USD và tượng vàng Oscar Phim hoạt hình xuất sắc. Phần phim tiếp theo đầy hi vọng giúp Pixar trở lại vị thế là một trong những hãng phim hoạt hình hàng đầu.

Trailer phim Inside Out 2

Inside Out 2 theo chân cô bé Riley (Kensington Tallman lồng tiếng) với những cảm xúc quen thuộc trong tâm trí gồm Joy-Vui Vẻ (Amy Poehler), Sadness-Buồn Bã (Phyllis Smith), Anger-Giận Dữ (Lewis Black), Fear-Sợ Hãi (Tony Hale) và Disgust-Ghê tởm (Liza Lapira). Đối mặt với tuổi dậy thì và các biến cố trong cuộc sống, một loạt cảm xúc mới xuất hiện trong tâm trí Riley.

Riley bị đảo lộn sự cân bằng tâm lý mà Joy (Amy Poehler) đã tạo ra. Đạo diễn Kelsey Mann đã nghiên cứu sâu rộng về cách bộ não thay đổi trong tuổi dậy thì để tạo ra những bối cảnh và ý tưởng mới cho phần tiếp theo.

Cảnh trong phim Inside Out 2 IMDb

Việc chỉ đạo phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình đoạt giải Oscar là một viễn cảnh đầy khó khăn với Kelsey Mann. May mắn thay, Kelsey Mann đã có nhà sản xuất Mark Nielsen trợ giúp. Mann tập hợp đội ngũ họa sĩ hoạt hình lớn nhất từ trước đến nay cho một bộ phim Pixar. Nhà sản xuất Mark Nielsen cho biết bộ phim sử dụng đến 150 họa sĩ, thực sự là một kỷ lục mới của Pixar.

Inside Out 2 (tựa Việt Những mảnh ghép cảm xúc 2) được lấy cảm hứng từ những đứa con đang trong độ tuổi trưởng thành của đạo diễn Kelsey Mann. Phim khởi chiếu tại Mỹ và Việt Nam từ ngày 14.6.