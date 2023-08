Cuộc thi tìm hiểu văn học Hàn Quốc trở lại

Trung tâm dịch thuật Hàn Quốc (LTI Korea) đã công bố những thay đổi mới cho mùa giải năm nay của cuộc thi Tìm hiểu văn học Hàn Quốc. Theo đó, các bài điểm sách ở 3 hạng mục: viết, vẽ và quay video sẽ cùng tranh giải cho người tham dự không phải công dân Hàn Quốc từ 14 tuổi trở lên.

5 tác phẩm được chọn làm đề tài năm nay TD Tổng hợp

Cuộc thi năm nay cũng mở rộng hơn số lượng ngôn ngữ so với những năm trước đó, khi phần viết và video có 5 ngôn ngữ sẽ được áp dụng, gồm: tiếng Anh, Trung, Indonesia, Ả Rập và Tây Ban Nha. Ứng viên sẽ chọn một trong những ngôn ngữ này để viết và gửi nội dung bài cảm nhận về ban tổ chức theo địa chỉ https://klwave.or.kr/review/applyInt.do. Hạng mục vẽ tranh không bị giới hạn về mặt ngôn ngữ.

Sản phẩm được xem là hợp lệ phải đảm bảo được viết bởi chính con người, không có sự hỗ trợ của AI hay các công cụ trí tuệ nhân tạo khác. Thời gian dự thi bắt đầu từ nay đến ngày 30.9 tới, kết quả sẽ được công bố vào ngày 24.10.2023.

3 người đoạt giải cao nhất ở mỗi hạng mục sẽ có cơ hội tham gia trải nghiệm Hàn Quốc vào tháng 11 tới.

Năm nay, 5 tác phẩm được ban tổ chức lựa chọn bao gồm The Whale (tạm dịch: Cá voi) của Cheon Myeong-kwan, If We Could Move at the Speed of Light (tạm dịch: Nếu chúng ta du hành bằng tốc độ ánh sáng) của Kim Cho-yeop, The School Nurse Files (tạm dịch: Nữ y tá can trường) của Chung Serang, Concerning My Daughter (tựa Việt: Về nhà với mẹ) của Kim Hye-jin và Hope is Lonely (tạm dịch: Hy vọng là cô đơn) của Kim Seung-hee.

LTI Korea cho biết những cuốn sách này đã nhận được sự công nhận toàn cầu thông qua các giải thưởng quốc tế, chuyển thể màn ảnh và sự đón nhận tích cực tại các quốc gia mà chúng đã được chuyển ngữ.

Trong đó The Whale của Cheon Myeong-kwan nối tiếp The Cursed Bunny (tạm dịch: Chú thỏ bị nguyền rủa) của Bonna Chung tiếp tục vào trong danh sách rút gọn của giải Booker quốc tế 2023. Tuy không chiến thắng nhưng việc đề cử đã tạo một đời sống mới cho tác phẩm này. Nó được ca ngợi là một tác phẩm phiêu lưu - châm biếm hoành tráng đã làm sáng tỏ những thay đổi mà Hàn Quốc đã trải qua trong quá trình chuyển đổi nhanh chóng từ xã hội tiền hiện đại sang xã hội hậu hiện đại.

Còn với If We Could Move at the Speed of Light, đây là tựa sách đạt được số lượng bán ra khổng lồ tại thị trường Trung Quốc, đứng đầu các bảng xếp hạng tại quốc gia tỉ dân. Thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, tác phẩm của Kim Cho-yeop đã đoạt giải vàng của Hiệp hội Khoa học viễn tưởng Trung Quốc vào tháng 5 vừa qua. Nó đào sâu về những công nghệ mới, gồm các truyện ngắn khám phá kỹ thuật di truyền, du hành vũ trụ, đông lạnh trường sinh và trí tuệ nhân tạo trong sự hư cấu độc đáo của nữ tác giả.

Gần gũi với người trẻ Việt Nam, The School Nurse Files và Về nhà với mẹ đã được chuyển ngữ cũng như chuyển thể trở thành loạt phim truyền hình của Netflix. Với Chung Serang, tác phẩm của cô xoay quanh một nữ y tá trường học có được khả năng nhìn thấy ham muốn và cảm xúc của con người, từ đó mà những hệ lụy cũng đã xảy ra.

Còn Về nhà với mẹ là tác phẩm khai thác sâu sắc về cộng đồng LGBTQ+, đã được đề cử giải thưởng Emile Guimet năm 2022 dành cho tác phẩm văn chương châu Á tại Pháp và được chuyển ngữ ở một số nước châu Âu.

Đặc biệt nhất là tập thơ Hope is Lonely của nhà thơ Kim Seung-hee. Được biết tác giả có sự chú ý đặc biệt trong thị trường nói tiếng Ả Rập, với việc thường xuyên được mời tham dự các lễ hội văn học và hội chợ sách. Tập thơ của bà tập trung vào các chủ đề về cái chết, hy vọng, trầm cảm và tình yêu qua lăng kính của người phụ nữ.

Suốt những năm qua, Viện Dịch thuật văn học Hàn Quốc đã tiến hành thúc đẩy quảng bá, tài trợ chuyển ngữ cho nhiều tác phẩm xuất hiện ở nhiều thứ tiếng trên khắp thế giới. Thành lập từ năm 1996, cùng với làn sóng Hallyu, đây được coi là một chiến lược thành công của đất nước "kim chi” để xuất khẩu ra quốc tế tác phẩm của mình.

Năm 2021, cuộc thi cũng được tổ chức tại Việt Nam dưới sự tổ chức của LTI Korea và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Năm 2022, khoa Hàn Quốc học của Đại học Văn Lang đồng tổ chức với LTI Korea cuộc thi này.