YG Entertainment đóng cửa công ty quản lý diễn viên

Cụ thể, thông báo của YG Entertainment viết: "Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các diễn viên đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt những năm qua, cũng như đến người hâm mộ vì tình yêu và sự ủng hộ. Chúng tôi đảm bảo sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho các nghệ sĩ của mình đến cùng".

Theo đó, YG Entertainment sẽ nói lời chia tay với toàn bộ danh sách diễn viên tên tuổi của mình, bao gồm: Kim Hee Ae, Cha Seung Won, Jang Hyun Sung, Yoo In Na, Jung Hye Young, Yoo Seung Ho, Lee Sung Kyung, Jang Ki Yong, Lee Soo Hyuk, Kyung Soo Jin, Han Seungyeon, Son NaEun, Gal So Won, Park So Yi và nhiều nghệ sĩ khác.

YG Entertainment sở hữu dàn diễn viên hùng hậu với sự nổi tiếng và tài năng đã được công nhận ẢNH: YGFAMILY

YG Entertainment cũng làm rõ rằng dàn diễn viên của họ sẽ tiếp tục hoạt động dưới sự quản lý của công ty cho đến khi hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên, sẽ không có hợp đồng nào được gia hạn mới và không phải tất cả nghệ sĩ đều rời khỏi YG Entertainment cùng một thời điểm. YG đảm bảo họ sẽ tiếp tục ủng hộ những ngôi sao này và đem lại sự chuyển đổi suôn sẻ cho sự nghiệp của họ.

Công ty YG Stage do Yang Hyun Suk đặt nền móng đã chính thức đóng cửa sau gần 10 năm hoạt động ẢNH: YGFAMILY

Trong khi đó, quá trình chuyển đổi của YG Entertainment với vai trò là một công ty chuyên về sản xuất âm nhạc đã bắt đầu từ năm ngoái, bằng việc hợp nhất công ty quản lý vũ đạo YGX và mở rộng đội ngũ sản xuất nội bộ lên 50 người. Ngoài ra, được biết YG Entertainment đang chuẩn bị một dự án lớn nhân dịp BlackPink tái xuất và tổ chức tour diễn thế giới vào năm 2025. Các nghệ sĩ như Baby Monster và 2NE1 cũng được dự kiến sẽ mở rộng hoạt động vào năm 2025.

Vào năm 2015, chủ tịch YG Entertainment khi đó là Yang Hyun Suk quyết định mở ra công ty con chuyên về diễn xuất - YG Stage để phát triển quy mô hoạt động. Ông gây ấn tượng khi quyết tâm đem dàn diễn viên trẻ và tài năng về với YG Stage, nổi bật là Nam Joo Hyuk, Lee Sung Kyung và Lee Jong Suk.