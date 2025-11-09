Cô gái đến show hẹn hò, đòi bấm nút ngay khi gặp ông bố hai con

Quyền Linh vui mừng khi mai mối thành công cho Kim Ngân và Tấn Thành Ảnh: Chụp màn hình

Hai người từng đổ vỡ hôn nhân tìm hạnh phúc trên show hẹn hò

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.157 vừa lên sóng, Quyền Linh và Ngọc Lan đã mai mối cho hai người tham gia đều từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân. Từng có những tổn thương sau hôn nhân tan vỡ, cả hai đến chương trình với mong muốn mở lòng, tìm lại niềm tin trong tình yêu. Đàng trai là Đỗ Tấn Thành (38 tuổi, quê Gia Lai), làm giao hàng cho công ty của người thân tại TP.HCM, được ghép đôi với Phan Thị Kim Ngân (32 tuổi, An Giang), hiện kinh doanh quán ăn và cửa hàng bách hóa ở Cần Thơ.

Chia sẻ tại chương trình, Tấn Thành cho biết anh kết hôn năm 2008, có hai con. Những năm đầu, cuộc sống vợ chồng êm ấm, ổn định. Tuy nhiên, về sau vợ thích đi cà phê, bị rủ rê tham gia kinh doanh đa cấp, dần xa cách với gia đình. "Tôi cố gắng giữ gìn hạnh phúc vì con, nhưng rồi vợ đã có người khác. Tôi níu kéo, hàn gắn không được nên đành ly hôn năm 2020", anh tâm sự. Hiện, con trai lớn sống với ông bà nội, còn con gái ở cùng mẹ.

Tấn Thành đổ vỡ hôn nhân cách đây 5 năm vì vợ có người khác Ảnh: Chụp màn hình

Tương tự, Kim Ngân cũng từng một lần dang dở. Cô ly hôn cách đây 3 năm, có con trai 8 tuổi đang sống với chồng cũ. Khi được hỏi nguyên nhân đổ vỡ, Kim Ngân cho rằng có lẽ vợ chồng đã hết duyên. Cô cho biết cả hai chia tay nhẹ nhàng, không có mâu thuẫn quá gay gắt nên vẫn có thể xem nhau như những người bạn. Hiện tại, chồng cũ của Kim Ngân đã có hạnh phúc mới.

Đến chương trình, Kim Ngân chia sẻ mong muốn tìm người bạn đời có thể "chịu đựng được mình". Cô tự nhận bản thân hơi bao đồng, thích làm từ thiện và mong đối phương hiểu, thông cảm thì mới có thể sống được với nhau. Trong khi đó, Tấn Thành bày tỏ mong tìm được người phụ nữ hiền lành, biết chia sẻ, yêu thương gia đình.

Kim Ngân ly hôn cách đây 3 năm vì hết duyên Ảnh: Chụp màn hình

Mở rào gặp mặt, cả hai bước vào cuộc trò chuyện trực tiếp với nhau. Biết Kim Ngân thường xuyên làm thiện nguyện, Tấn Thành chia sẻ anh không phản đối, nhưng nhẹ nhàng góp ý cô nên cân đối giữa việc giúp người và chăm lo cho cuộc sống, con cái. Cách nói điềm đạm, chân thành của anh khiến Kim Ngân có thiện cảm. Cô chủ động hỏi thẳng: "Theo anh, anh có bấm nút không? Em chắc sẽ bấm nút đó".

Kim Ngân nói thêm, bản thân không đòi hỏi người bạn đời phải như thế nào, nhưng cô hy vọng đó là người lương thiện, còn về vật chất hay kinh tế không quan trọng. Đáp lại, Tấn Thành tự tin bản thân rất hiền, thích giúp đỡ người khác.

"Bây giờ anh cũng không cần lo nghĩ nhiều, vì anh có điểm tựa. Hiện anh có hai con, nhà ở quê rộng rãi, khang trang. Anh là người sống trọn tình trọn nghĩa, không ghen tuông. Nếu có duyên, anh mong chúng ta cho nhau cơ hội tìm hiểu. Anh cầu mong có người đến với anh, cuộc sống mình hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi. Chúng ta muốn hạnh phúc thì phải có một đứa con để gắn bó cho tới già", anh nói.

Cái kết đẹp trên sân khấu mai mối Ảnh: Chụp màn hình

Đến giây phút quyết định, Tấn Thành vừa ngồi xuống ghế đã lập tức bấm nút đồng ý, khiến Ngọc Lan bật cười vì chưa kịp đếm. Ngay sau đó, Kim Ngân cũng hồi đáp bằng nút bấm đồng ý hẹn hò khiến hai MC và khán giả trường quay vỗ tay thích thú.