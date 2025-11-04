Mẹ đơn thân ước mơ làm diễn viên, từ chối thợ nhôm kính trên show hẹn hò

Quyền Linh tiếc nuối khi Lê Thị Hiền từ chối bấm nút với Xuân Thơ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tập 1.156 chương trình Bạn muốn hẹn hò với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh - Ngọc Lan, kết nối hai người đồng hương Hà Nội, đều đã qua một "lần đò" và làm bố, mẹ đơn thân. Đàng trai là Trịnh Xuân Thơ (42 tuổi) làm nhôm kính, cơ khí, được ghép đôi với Lê Thị Hiền (38 tuổi), hiện là công chức nhà nước.

Xuất hiện trên sân khấu, Lê Thị Hiền gây ấn tượng bởi sự hoạt ngôn, duyên dáng. Cô tự tin có chút năng khiếu nghệ thuật, có thể hát, vẽ, nói được giọng ba miền. Cô cho biết trước đây khá hiền, nhưng trải qua nhiều sóng gió, bị lừa vì quá tin người nên dần nóng tính.

Lê Thị Hiền làm mẹ đơn thân sau đổ vỡ hôn nhân cách đây 6 năm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về chuyện tình cảm, Lê Thị Hiền chia sẻ: "Mọi người nhìn vào tưởng tôi yêu nhiều, được đại gia bao nuôi, nhưng chỉ toàn ngược lại. Tôi từng có ba mối tình chính thức. Tôi và bố của con trai có 3 năm chung sống, chia tay đến nay đã gần 6 năm. Con trai tôi hiện 10 tuổi. Từ khi chia tay đến nay, tôi không cho liên lạc và cũng không cho chu cấp. Người ta rất tệ, đến mức bây giờ tôi không muốn nhớ tới, nhắc đến nữa".

Nghe chia sẻ của đàng gái, MC Ngọc Lan khuyên cô nên suy nghĩ lại về việc để con trai có cơ hội gặp bố, bởi "đó là quyền của đứa trẻ, người lớn không nên tước đi quyền đó của con". Về phía Quyền Linh, anh cho rằng mỗi người sẽ có lựa chọn riêng, tùy vào hoàn cảnh. "Nếu có người đàn ông bạc bẽo đến mức không quan tâm đến con thì gặp để làm gì. Ví dụ có người đàn ông bỏ người vợ khi đang mang thai, không chăm sóc gì cả, con lớn lên mới tới, đời nào người phụ nữ cho nhận. Người đàn ông đã vô trách nhiệm thì người phụ nữ không cho nhận đâu. Đúng hay sai tùy theo hoàn cảnh, mỗi gia đình và mỗi hoàn cảnh có cách xử lý khác nhau", anh phân tích.

Xuân Thơ "gà trống nuôi con" sau khi ly hôn cách đây một năm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về phía Trịnh Xuân Thơ, anh xuất hiện với dáng vẻ hiền lành, chất phác. Anh cho biết đã ly hôn được một năm, hiện sống cùng con trai 10 tuổi. Giống với đàng gái, Xuân Thơ cho biết anh cũng không cho con gặp mẹ. Anh nói lý do: "Vừa ra tòa được một tháng thì vợ đã đi lấy chồng, mà còn lấy ngay làng dưới. Cô ấy gọi điện, đòi đưa con trai đi ăn cùng ăn gia đình đấy, tôi không cho".

Khi đến chương trình, Xuân Thơ mong muốn tìm người phụ nữ chững chạc, hiền lành, đảm đang, biết chăm sóc gia đình, cùng vun đắp cho chặng đường sau này. Trong khi đó, Lê Thị Hiền mong tìm được người đàn ông tôn trọng gia đình, thấu hiểu và chấp nhận con riêng của mình.

Quyền Linh đưa lời khuyên khi mẹ đơn thân muốn làm diễn viên

Khi mở rào gặp mặt, cả hai đều có thiện cảm với đối phương. Trong cuộc trò chuyện, Lê Thị Hiền bộc bạch dự định Nam tiến để theo đuổi ước mơ. "Em làm công việc nhà nước đến nay đã 15 năm rồi, em muốn dừng lại để theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên. Với độ tuổi của em bây giờ đã là muộn rồi, nhưng em nghĩ cuộc đời chỉ sống được một lần. Sau khi đã ổn định về vật chất, em muốn làm ngành nghề mà mình yêu thích từ nhỏ", cô cho hay. Xuân Thơ không ngần ngại đáp: "Nếu có duyên tiến xa hơn, anh tôn trọng ước muốn của em. Anh sẵn sàng vào TP.HCM, anh có nghề rồi nên ở đâu cũng sống được. Anh sẽ cố gắng lo cho em".

Ở vai trò người mai mối, Quyền Linh kết nối, cho cả hai nắm tay để cảm nhận về nhau. Nam MC hỏi cảm xúc của đàng gái về đối phương. Cô nhận xét Xuân Thơ hiền lành, thật thà và nghiêm túc. Tiếp đó, Quyền Linh hỏi thẳng Lê Thị Hiền có thật sự nghiêm túc để tìm hạnh phúc mới. Thấy cô trả lời ấp úng, nam MC thẳng thắn: "Em nói rất muốn, nhưng cái không muốn của em nhiều hơn. Anh thấy em chưa đủ quyết liệt, mà mơ mộng của em còn xa nữa. Làm nghề diễn viên không đơn giản đâu em. Đam mê là điều đáng quý, nhưng thực tế rất khác. Bây giờ mình có đủ kinh tế lo cho con chưa, có bờ vai để mình tựa vào chưa, có gia đình để hỗ trợ phía sau chưa, tất cả phải có hết thì em mới làm diễn viên được. Anh nói thật, tuổi em không còn trẻ nữa đâu. Nếu chúng ta bắt đầu từ con số 0 thì vô cùng khó. Đó là lời khuyên chân thành từ một người anh đã có kinh nghiệm".

Cả hai bắt tay, ngỏ ý làm bạn khi không thành đôi trên chương trình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau cuộc trò chuyện, giây phút quyết định, chỉ có Xuân Thơ bấm nút hẹn hò, còn Lê Thị Hiền chọn từ chối. MC Quyền Linh tiếc nuối cho rằng cả hai không có duyên nợ, đồng thời gửi lời chúc, mong họ sớm tìm được người phù hợp với mình.