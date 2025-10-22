Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
MC Quyền Linh lên tiếng khi bị nói một màu
MC Quyền Linh lên tiếng khi bị nói một màu

MC Quyền Linh phản hồi về những ý kiến cho rằng chương trình xã hội, thiện nguyện sắp tới có sự tham gia của anh có hình thức gần giống với các chương trình thực tế khác. Anh khẳng định điều quan trọng không nằm ở sự khác biệt hình thức, mà là giá trị mang lại cho những hoàn cảnh khó khăn.

Tại sự kiện, MC Quyền Linh thu hút sự chú ý khi phản hồi về ý kiến cho rằng các chương trình xã hội, thiện nguyện anh tham gia thường có hình thức na ná nhau. Anh cho biết bản thân không quá đặt nặng yếu tố khác biệt mà quan tâm đến giá trị thật sự mang lại cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nam MC cũng bày tỏ quan điểm sự xuất hiện của nhiều chương trình cùng hướng đến cộng đồng là điều tích cực, bởi càng có nhiều sự chung tay thì cơ hội hỗ trợ các mảnh đời càng lớn. Cùng vượt khó là một trong những dự án truyền hình tiếp nối hành trình gắn bó của anh với các hoạt động xã hội nhiều năm qua.

