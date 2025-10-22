MC Quyền Linh lên tiếng khi bị nói một màu

Sáng 22.10, lễ ra mắt chương trình truyền hình thực tế Cùng vượt khó diễn ra tại TP.HCM, có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ như MC Quyền Linh, Quách Ngọc Tuyên, Vinh Râu, Tronie Ngô…

MC Quyền Linh phản ứng ra sao khi bị nói một màu?

MC Quyền Linh tại buổi họp báo ẢNH: BTC

Tại sự kiện, MC Quyền Linh thu hút sự chú ý khi phản hồi về ý kiến cho rằng các chương trình xã hội, thiện nguyện anh tham gia thường có hình thức na ná nhau. Anh cho biết bản thân không quá đặt nặng yếu tố khác biệt mà quan tâm đến giá trị thật sự mang lại cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nam MC cũng bày tỏ quan điểm sự xuất hiện của nhiều chương trình cùng hướng đến cộng đồng là điều tích cực, bởi càng có nhiều sự chung tay thì cơ hội hỗ trợ các mảnh đời càng lớn. Cùng vượt khó là một trong những dự án truyền hình tiếp nối hành trình gắn bó của anh với các hoạt động xã hội nhiều năm qua.