Lễ hội ẩm thực chay 2025: Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà lan tỏa thông điệp sống xanh

Tại lễ hội ẩm thực chay 2025 (Green Food Festival) khai mạc vào tối 1.11, hoa hậu Nguyễn Thanh Hà ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ. Cô bày tỏ niềm vui khi được góp mặt trong một sự kiện đặc biệt, cùng với ban tổ chức lan tỏa thông điệp tích cực đến với mọi người “xanh, sạch và bảo vệ môi trường”.

Lễ hội ẩm thực chay 2025 (Green Food Festival) khai mạc tối 1.11 ẢNH: T.N

Trong nhiều hoạt động sôi nổi tại lễ hội này, cuộc thi pha chế thức uống xanh "Healthy Drink Việt Nam 2025" cũng khiến Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 rất tò mò. Nguyễn Thanh Hà hy vọng thông qua các hoạt động này, người dân sẽ dịp khám phá thêm những nét độc đáo của ẩm thực chay, đồng thời hướng đến tinh thần bảo vệ môi trường như thông điệp mà ban tổ chức nhắn nhủ.

Nguyễn Thanh Hà chia sẻ: “Tôi tin rằng, ăn chay không chỉ là lựa chọn của vị giác, mà là lựa chọn của trái tim. Khi ta ăn sạch, ta sống khỏe. Khi ta sống xanh, ta đang nuôi dưỡng tình yêu thương...”.

Nguyễn Thanh Hà tâm sự thêm điều cô đặc biệt ấn tượng tại lễ hội ẩm thực chay 2025 chính là việc kết hợp giữa lan tỏa lối sống xanh với bảo vệ môi trường. Đây cũng là những gì mà nàng hậu nỗ lực phát triển trong suốt thời gian qua nên khi nhận được lời mời từ ban tổ chức, Nguyễn Thanh Hà lập tức nhận lời đồng hành cùng.

Đảm nhận vai trò đại sứ hình ảnh cho lễ hội ẩm thực chay 2025, hoa hậu Nguyễn Thanh Hà ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung ẢNH: T.N

Không hoạt động trong showbiz, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 chọn hướng đi riêng, phù hợp với những mong muốn, định hướng của bản thân. Cô tin hành trình này tuy có nhiều thử thách nhưng cũng mở ra những cơ hội mới để bản thân được trải nghiệm và hoàn thiện mình từng ngày. “Tôi tin rằng, khi mỗi người gieo một hạt thiện trong từng bữa ăn, thì những hạt thiện ấy sẽ nảy mầm thành bình an, lan tỏa thành hạnh phúc và làm cho thế giới này trở nên an lành, tử tế và tươi đẹp hơn”, cô chia sẻ.

Theo Thanh Hà, thách thức lớn nhất trong việc lan tỏa lối sống xanh và ăn chay tại Việt Nam không nằm ở việc thiếu thực phẩm chay hay thiếu người quan tâm đến môi trường. Thay vào đó, nó nằm ở nhận thức và thói quen tiêu dùng của mỗi cá nhân.

“Để thay đổi điều đó, chúng ta phải bắt đầu từ việc truyền cảm hứng, đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Khi một đứa trẻ hiểu rằng mỗi bữa ăn chay giúp giảm khí thải, bảo vệ môi trường và cứu lấy sinh mạng của muôn loài, em sẽ tự nhiên chọn sống xanh mà không cần ai ép buộc”, cô bộc bạch.

Hoa hậu thế hệ 10X tin rằng sự thay đổi lớn lao nhất luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, điển hình như từ một bữa cơm gia đình, một bữa ăn học đường, hay thậm chí là một câu chuyện được kể bằng trái tim. “Khi trái tim con người được chạm đến, nhận thức sẽ thay đổi. Và khi nhận thức thay đổi, hành động sẽ lan tỏa”, Nguyễn Thanh Hà nhắn nhủ thêm.

Tại sự kiện, người đẹp bày tỏ niềm vui khi hiện nay, nhiều người dành sự quan tâm đến việc sử dụng thực phẩm chay và có những mối trăn trở về môi trường. Nguyễn Thanh Hà chia sẻ khi lắng nghe tâm sự của mọi người, bản thân có thêm động lực để tiếp tục hành trình lan tỏa những thông điệp tích cực mà mình đang theo đuổi.