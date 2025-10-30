Lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM bắt đầu ngày mai 31.10: 200 món chay từ sen

Lễ hội ẩm thực chay 2025 (Green Food Festival) sẽ diễn ra từ ngày 31.10 đến 4.11.2025 tại Công viên Bình Phú (TP.HCM). Đây được xem là một trong những hoạt động văn hóa - du lịch - ẩm thực lớn nhất năm, do Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM (FBA) phối hợp cùng UBND phường Bình Phú tổ chức, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực F&B, ngân hàng, tiêu dùng xanh và truyền thông.

Lễ hội ẩm thực chay 2025 được xem là một trong những lễ hội ẩm thực lớn và quy mô nhất Việt Nam với nhiều hoạt động đặc sắc ẢNH: C.A.B

BTC cho biết trong suốt thời gian diễn ra lễ hội có nhiều hoạt động đặc sắc, điểm nhấn nổi bật là kỷ lục 200 món chay từ sen Việt Nam được xác lập bởi các nghệ nhân và đầu bếp hàng đầu.

Sự kiện còn có sự xuất hiện của 150 gian hàng ẩm thực chay ba miền giới thiệu các sản phẩm xanh, sạch, hữu cơ, đến từ các doanh nghiệp uy tín và buffet chay với hơn 100 món đặc sắc, tái hiện bức tranh "Ăn một bữa nhỏ, cảm một hạnh phúc lớn".

Trong khuôn khổ của lễ hội còn có cuộc thi "Green Master Chef Vietnam 2025", "Green Future Chef Vietnam 2025" và "Healthy Drink Vietnam 2025", là nơi tranh tài của các đầu bếp trẻ, hướng đến thực hành ẩm thực xanh.

200 món chay từ sen sẽ xuất hiện tại lễ hội ẢNH MINH HỌA: C.A.B

Ngoài ra còn nhiều hoạt động thú vị trong những ngày diễn ra lễ hội như cuộc thi các hội thảo, cuộc thi viết, ảnh với chủ đề ẩm thực chay, hỗ trợ các suất ăn chay cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn, ngày hội tái chế rác thải…

Kỳ vọng thu hút hơn 200.000 lượt khách tham quan

Với chủ đề "Ngon từ vị, lành từ tâm", lễ hội ẩm thực chay 2025 hướng đến việc hình thành thói quen sống tích cực, giảm tiêu thụ thịt, hạn chế rác thải và tôn vinh mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên, ẩm thực.

Lễ hội năm nay hướng đến mục tiêu “Tôn vinh ẩm thực chay Việt Nam - kết nối từ nông trại đến bàn ăn - lan tỏa lối sống xanh và nhân văn". Sự kiện kỳ vọng thu hút hơn 200.000 lượt khách tham quan, trở thành không gian kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, nghệ nhân, và người dân thành phố, đồng thời khẳng định TP.HCM là trung tâm sáng tạo, năng động của ngành F&B Việt Nam.

Ẩm thực chay ngày càng nhận được sự quan tâm lớn ẢNH MINH HỌA: C.A.B

Là người ăn chay trường, chị Lê Tú Anh (27 tuổi) sống ở phường Bình Đông cho biết chị vô tình biết tới lễ hội này qua mạng xã hội và vô cùng hào hứng.

"Nhiều hoạt động ở lễ hội hấp dẫn, mình đã lên kế hoạch cuối tuần này đến để trải nghiệm cùng bạn bè. Là người ăn chay, mình vô cùng trân quý các sự kiện ẩm thực chay lan tỏa lối sống xanh, sống lành như vậy. Mình đang rất nóng lòng thưởng thức các món chay tại lễ hội", chị chia sẻ thêm.