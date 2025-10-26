Người phụ nữ Việt làm nên kỳ tích: Tiệm bánh mì ở Hồng Kông được Michelin vinh danh

Chị Kiki Phụng, tên thật là Đặng Kiên Di (39 tuổi), người phụ nữ Việt Nam có gần 2 thập kỷ sống ở Hồng Kông chính là người đứng sau thương hiệu Bánh Mì Nếm nổi tiếng, nằm giữa khu Wan Chai sầm uất.

Bánh mì Việt Nam vang danh tại Trung Quốc

Tính đến thời điểm hiện tại, Michelin Guide đã có mặt tại Việt Nam 3 năm. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ tiệm bánh mì nào "lọt vào mắt xanh" của các thẩm định viên ẩn danh. Trong khi đó, Bánh Mì Nếm, một tiệm bánh mì Việt Nam hiếm hoi tại Hồng Kông lần đầu tiên được vào danh sách Michelin Selected danh giá.

Bánh Mì Nếm là tiệm bánh mì Việt Nam duy nhất được Michelin Guide vinh danh ẢNH: NVCC

Chính chị Kiki Phụng, chủ tiệm cũng không giấu được sự bất ngờ khi tiệm bánh chỉ mới mở vào tháng 4.2024 của mình có được vinh dự này. Với chị chủ người Việt này, đây thực sự là một bước ngoặt đặc biệt của Bánh Mì Nếm.

Quán bán đồ mang đi này chuyên về bánh mì Việt Nam, cùng với bún thịt nướng, bún chả giò và cà phê Việt Nam. Ổ bánh mì đặc biệt, đặc trưng với xá xíu, xúc xích và pate Việt Nam. Đồ chua và ớt thêm phần hấp dẫn! Michelin Guide

Trước đó, chị Kiki Phụng vốn được nhiều người biết tới với nhiều clip trên mạng xã hội chia sẻ, giới thiệu về ẩm thực Việt bằng tiếng Quảng Đông cho người dân xứ Cảng Thơm. Từ tình yêu ẩm thực Việt Nam, chị ấp ủ ý tưởng mở một tiệm bánh mì Việt.

"Vậy là Bánh Mì Nếm ra đời. Với mình, để quảng bá, giới thiệu về văn hóa Việt Nam đến với người Hồng Kông, con đường ngắn nhất chính là ẩm thực, ăn uống. Sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, bánh mì đã quá đỗi quen thuộc với mình và mình chọn bắt đầu bằng món ăn này. Hương vị của Bánh Mì Nếm cũng là hương vị của những ổ bánh mì Sài Gòn trong ấn tượng và ký ức của mình", chị chủ người Việt chia sẻ.

Thời điểm đầu, cô gái Việt Nam gặp không ít khó khăn khi mở tiệm, đặc biệt trong vấn đề chi phí phát sinh nhiều hơn dự kiến, các thủ tục xin giấy phép kinh doanh, nhân sự. Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, tiệm bánh ngày càng được nhiều người biết tới. Tiếng lành đồn xa, khách ngày càng đông hơn.

Chị Kiki Phụng và thương hiệu bánh mì của mình được vinh danh ở hạng mục Best Vietnamese Restaurant ở giải thưởng Foodie Forks 2025 tại Hong Kong ẢNH: NVCC

Sau khi được vinh danh ở hạng mục Best Vietnamese Restaurant ở giải thưởng Foodie Forks 2025 tại Hong Kong, một trong những giải thưởng ẩm thực danh giá cũng như nhận được sự công nhận của Michelin Guide, tiệm bánh nổi tiếng khắp xứ Cảng Thơm.

Gần đây, Bánh Mì Nếm lại tiếp tục gây sốt khi Tạ Đình Phong, nghệ sĩ nổi tiếng tìm đến ăn và dành những lời khen có cánh: "Đây là ổ bánh mì kẹp thịt ngon nhất mà tôi từng ăn".

Nói về kỷ niệm này, chị Kiki Phụng cười, chia sẻ rằng tiệm bánh từng được nhiều người nổi tiếng tới thưởng thức. "Tất nhiên, tôi không bỏ tiền để mời Tạ Đình Phong tới quán quảng bá. Họ là nghệ sĩ nổi tiếng, bao nhiêu tiền cho đủ", chị chủ lý giải về những lời đồn trên mạng xã hội.

Đông khách ghé quán ủng hộ ẢNH: NVCC

Hiện tại, chị có 2 tiệm bánh ở Hồng Kông với 14 nhân viên, chủ yếu là người địa phương, người Philippines và du học sinh Việt. Tiệm bán từ 11 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút mỗi ngày. Dẫu khá bận rộn với công việc, song chị chủ lúc nào cũng tràn trề năng lượng: "Mệt nhưng vui!".

Tổ ấm hạnh phúc và "giấc mơ lớn" của người phụ nữ Việt bản lĩnh

Ở tuổi 20, chị Kiki Phụng "chân ướt chân ráo" từ Việt Nam sang Hồng Kông sống và làm việc. Cô gái Việt Nam khi đó phải làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống, nhưng chưa từng thôi cố gắng. Chính những nỗ lực không ngừng nghỉ, sự kiên trì, kiên định với mục tiêu đã giúp chị có được cuộc sống ổn định, hạnh phúc như hôm nay.

Chị chủ xinh đẹp mong muốn quảng bá ẩm thực Việt ra thế giới ẢNH: NVCC

Gia đình anh Tim Richardson và vợ ẢNH: NVCC

Năm 2016, chị có duyên gặp gỡ anh Tim Richardson, một người Hồng Kông lai Anh. Chính sự đồng điệu trong tâm hồn và tính cách đã khiến cặp đôi trở thành người yêu của nhau, gắn bó với nhau suốt một hành trình dài.

Cuối năm 2024, giữa lúc sự nghiệp phát triển, anh chị cũng chính thức về chung nhà. Chị nhận xét anh là một người chồng hiền lành, yêu vợ và đặc biệt rất yêu Việt Nam.

Anh Tim cho biết ngày trước, cứ cách vài tháng, anh chị lại về Việt Nam, về TP.HCM để vui chơi, thăm gia đình vợ. Anh thích các món ăn Việt, đặc biệt là bánh mì và cảm thấy thích cuộc sống ở đất nước quê hương của vợ.

Không chỉ dừng lại ở 2 tiệm bánh mì, chị Kiki Phụng còn có những giấc mơ lớn hơn, với khao khát được giới thiệu ẩm thực Việt Nam phong phú, đa dạng đến với nhiều người Hồng Kông hơn nữa.

Anh chị thường về thăm Việt Nam ẢNH: NVCC

Khoảnh khắc hạnh phúc của chị Kiki Phụng và chồng ẢNH: NVCC

Với chị, những nỗ lực của bản thân cũng là để góp một chút sức để lan tỏa hình ảnh đẹp của người Việt, văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế. Chị sẵn lòng hợp tác với những người trẻ có khát vọng, có cùng lý tưởng và chí hướng với chị.

"Tôi nghĩ tất cả phụ nữ Việt Nam đều có thể thực hiện được ước mơ của mình. Hãy nỗ lực thực hiện bằng sự kiên trì, chưa bao giờ là quá muộn dù bạn ở độ tuổi nào", chị Kiki Phụng nhắn nhủ.