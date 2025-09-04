Rằm tháng 7 ăn chay ở đâu: 4 quán chay tại TP.HCM được Michelin Guide gọi tên

Rằm tháng 7 âm lịch được xem là một trong 4 rằm lớn của Phật giáo, nhắc nhở mỗi người về đạo hiếu với lễ hội lễ Vu lan.

1. Chay Garden

Chay Garden tọa lạc tại phường Xuân Hòa, TP.HCM (Q.3 cũ) tính đến năm 2025 là một trong những nhà hàng chay hiếm hoi tại Việt Nam được Michelin Guide vinh danh 3 năm liên tiếp trong hạng mục "quán ngon, giá phải chăng".

Các món ăn ở Chay Garden hấp dẫn, đẹp mắt ẢNH: MICHELIN GUIDE

"Tọa lạc cuối một con hẻm yên tĩnh giữa trung tâm thành phố sầm uất, nhà hàng chay này phục vụ những món ăn Việt Nam thơm ngon, giá cả phải chăng, chẳng hạn như cà tím om chuối và đậu phụ", phía Michelin Guide giới thiệu.

Phía nhà hàng cho biết tại Chay Garden, mỗi nguyên liệu đều được chọn lựa một cách tỉ mỉ, như một cách thể hiện triết lý ẩm thực hướng đến sự thanh lành và nuôi dưỡng sự cân bằng từ bên trong. Mỗi món ăn được chế biến với sự chăm chút và trình bày như một tác phẩm nhỏ. Ẩm thực tại Chay Garden là một trải nghiệm đa chiều khi bất cứ ai cũng có thể cảm nhận sự giao hòa giữa vị giác và tâm hồn.

2. Du Yên

Du Yên là một trong những nhà hàng chay hiếm hoi ở TP.HCM dù là "lính mới" nhưng sớm "lọt vào mắt xanh" của các thẩm định viên Michelin Guide, để rồi 2 lần liên tiếp được vinh danh trong hạng mục Michelin Selected (Michelin đề xuất).

Ghé nhà hàng nép mình dưới những tán cây xanh mát ở khu Thảo Điền (phường An Khánh, TP.HCM) thực khách sẽ tìm thấy bình yên trong không gian yên tĩnh, rời xa ồn ào phố thị.

Gỏi cuốn hoa bướm là một trong những món chay nổi tiếng ở Du Yên ẢNH: CAO AN BIÊN

Thực đơn đa dạng gồm các món ăn Việt Nam cùng các lựa chọn Âu - Á và Thái Lan. Gỏi cuốn hoa bướm là mà món gỏi cuốn bánh tráng hấp dẫn, đẹp mắt với những bông hoa păng-xê ăn được. Ăn kèm món nước chấm đậu phộng rất hợp với rau củ giòn tan. Mẹt bánh Huế với phiên bản chay của các món bánh Huế nổi tiếng, được gói trong lá chuối, chấm với nước mắm.

Nhà hàng chay Du Yên là tâm huyết của cựu tuyển thủ bóng đá quốc gia nổi tiếng Nguyễn Việt Thắng, hiện là HLV trưởng CLB Trường Tươi Bình Phước và vợ, chị Ngọc Anh và đã hoạt động được 3 năm nay tại TP.HCM.

Nhà hàng này có khoảng 70 món ăn, với giá dao động từ 90.000 - 160.000 đồng/món, riêng các món lẩu chay ở nhà hàng có giá 300.000 - 400.000 đồng. Cứ khoảng 3 - 4 tháng, nhà hàng sẽ ra mắt thêm nhiều món mới để làm mới trải nghiệm ẩm thực của khách.

3. Hum Garden

2025 là năm thứ ba liên tiếp nhà hàng chay Hum Garden ở khu Thảo Điền (thuộc phường An Khánh, TP.HCM) tiếp tục được xướng tên trong hạng mục Bib Gourmand (quán ngon, giá phải chăng).

3 năm liền các món chay ở Hum được Michelin Guide vinh danh ẢNH: MICHELIN GUIDE

"Nhà hàng xinh xắn này với khoảng sân trong dễ chịu, hiên nhà và nội thất cổ kính nằm nép mình trên một con phố yên tĩnh trong khu dân cư ngoại ô thành phố. Ẩm thực chay đậm chất Việt Nam, pha trộn nét hiện đại.

Nhà hàng sử dụng nguyên liệu tươi ngon, chủ yếu là hữu cơ, được lấy trực tiếp từ các trang trại địa phương. Chả giò nấm chiên giòn thì ngon tuyệt cú mèo. Một bát chè long nhãn hạt sen mát lạnh, thanh mát là điểm kết hoàn hảo cho bữa ăn thêm ngọt ngào", Michelin Guide đã dành nhiều mỹ từ mô tả về nhà hàng.

4. Vị quê Kitchen

Đây là năm thứ hai nhà hàng này được Michelin Guide vinh danh trong hạng mục "quán ngon, giá phải chăng". Vị Quê Kitchen, theo giới thiệu của Michelin là nhà hàng thuần chay hiện đại của Việt Nam kết hợp hương vị từ khắp mọi miền đất nước với những nét sáng tạo. Các món ăn có hương vị đậm đà cùng với không gian ấm cúng và âm nhạc là một điểm cộng của nhà hàng.

Không gian ở Vị quê Kitchen ẢNH: MICHELIN GUIDE

