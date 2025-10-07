Nữ danh ca từng bán bánh mì nơi xứ người và cuộc sống bình yên tuổi 70

Danh ca Họa Mi tên thật là Trương Thị Mỹ, sinh năm 1955. Bà bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi còn rất trẻ và nhanh chóng ghi dấu ấn với giọng hát cao, giàu cảm xúc. Nữ nghệ sĩ được biết đến qua nhiều ca khúc trữ tình nổi tiếng của các nhạc sĩ như Hoàng Thi Thơ, Lam Phương, Khánh Băng… Ở thời hoàng kim, Họa Mi từng là gương mặt quảng cáo và ảnh lịch quen thuộc. “Tôi rất hạnh phúc và hãnh diện khi đi đâu cũng thấy ảnh mình, được khán giả nhận ra, khen ngợi đó là một kỷ niệm đẹp”, bà xúc động.

Danh ca Họa Mi từng chọn gác sự nghiệp nghệ thuật để chăm lo cho gia đình Ảnh: TL

Không nhắc nhiều về những thành công trong sự nghiệp, danh ca Họa Mi trải lòng về giai đoạn rất khác trong cuộc đời - khi chọn gia đình thay vì ánh đèn sân khấu. Nhắc đến điều này, bà bộc bạch: “Có những điều trong cuộc đời, mình không muốn chọn nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải chọn”.

Năm 1988, khi sang Pháp định cư, danh ca Họa Mi bắt đầu cuộc sống mới, thầm lặng và nhiều hy sinh. “Để vẹn tròn, tôi phải chọn giữa sự nghiệp và gia đình. Tôi đã chọn gia đình là ưu tiên”, bà bày tỏ khi nói về quyết định từ bỏ hào quang sân khấu ở thời kỳ đỉnh cao để chăm lo cho tổ ấm nơi đất khách.“Khi gia đình đoàn tụ, tôi quyết định ngừng ca hát để toàn tâm chăm lo. Chỉ thỉnh thoảng cuối tuần mới nhận show, nhưng cũng không dám đi nhiều”, nữ nghệ sĩ nói thêm.

Điều đặc biệt trong giai đoạn đó, Họa Mi còn từng làm nghề làm bánh mì tại Pháp, một công việc vốn thường dành cho đàn ông vì tính chất nặng nhọc. Chia sẻ về quãng thời gian này, nữ nghệ sĩ bộc bạch: “Làm bánh mì Pháp không dễ, nhưng tôi có quyết tâm và một chút khiếu nữa. Tôi làm để nuôi bản thân và các con, chứ không dám mơ gì xa hơn”.

Danh ca Họa Mi gây chú ý khi góp mặt trong Chuyện tối cùng sao, chia sẻ về những vui buồn trong cuộc đời. Chương trình dự kiến lên sóng ngày 8.10 trên THVL1 Ảnh: BTC

Nói về chặng đường âm nhạc, danh ca Họa Mi không giấu được xúc động khi nhắc đến cố nhạc sĩ Lam Phương, người đã sáng tác riêng cho bà ca khúc Em đi rồi vào năm 1988. “Tôi chưa từng gặp anh Lam Phương, chỉ biết tên thôi vì lúc đó tôi còn trẻ, anh ấy thì đã nổi tiếng rồi. Nhưng một dịp vô tình ở Pháp, anh đã viết ca khúc đó để nói về hoàn cảnh gia đình của tôi. Và bài hát đó được khán giả yêu mến đến tận bây giờ”, nữ danh ca kể lại.

Danh ca Họa Mi ở hiện tại

Sau gần 30 năm gián đoạn sự nghiệp ca hát, danh ca Họa Mi chính thức trở lại khi vừa tròn 60 tuổi. Ba thập kỷ đủ để người ta ngỡ rằng sẽ không còn cơ hội được nghe lại tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng của bà. Thế nhưng, Họa Mi đã trở lại, mang theo những ca khúc đong đầy cảm xúc và hoài niệm, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu nhạc.

Hiện tại, danh ca Họa Mi đã bước sang cột mốc 50 năm sự nghiệp. Dù không còn hoạt động sôi nổi như thời trẻ, nhưng bà vẫn luôn hào hứng và tận tâm vào mỗi lần xuất hiện trên sân khấu. “Giờ Họa Mi không còn trẻ như các bạn nữa. Nhưng mỗi lần được lên truyền hình, được hát cho khán giả là một niềm vui lớn. Tôi xem đó là lời tri ân vì khán giả vẫn nhớ, vẫn yêu thương mình”, bà chia sẻ đầy xúc động.