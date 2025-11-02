Lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM khai mạc: Chủ nhật có hoạt động gì đặc sắc?

Lễ hội ẩm thực chay 2025 (Green Food Festival) diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 31.10 đến 4.11 tại công viên Bình Phú (TP.HCM) chính thức khai mạc tối 1.11. Sự kiện do Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM (FBA) phối hợp cùng UBND phường Bình Phú tổ chức, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp.

Lễ hội ẩm thực chay 2025 chính thức khai mạc tối 1.11, vào đúng ngày Thuần chay Thế giới ẢNH: A.B

Đêm khai mạc mang chủ đề “Ngon từ vị - Lành từ tâm” để lại dấu ấn trong lòng hàng ngàn khán giả, du khách quốc tế, cộng đồng người Việt ở nước ngoài và những người yêu mến văn hóa ẩm thực chay trên toàn quốc.

Kế thừa và tiếp nối thành công của lễ hội ẩm thực chay 2023, Lễ hội ẩm thực chay lần 2 năm 2025 này được tổ chức quy mô lớn trên diện tích gần 7 hecta, dự kiến thu hút gần 200.000 lượt khách tham quan trong suốt những ngày diễn ra lễ hội.

Theo ông Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM - trưởng BTC, lễ hội năm nay tiếp tục là một trong những sự kiện điểm nhấn của ngành ẩm thực thành phố, quy tụ hàng trăm gian hàng đến từ các nhà hàng, doanh nghiệp, đầu bếp, nghệ nhân ẩm thực và các thương hiệu chay nổi tiếng.

"Ẩm thực chay không chỉ là món ăn, mà là biểu tượng của văn hóa sống xanh và nhân văn. Qua lễ hội năm nay, chúng tôi mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp, đầu bếp, nghệ sĩ và người dân lan tỏa tinh thần “ăn sạch – sống xanh” để mỗi bữa ăn là một hành động vì sức khỏe, vì môi trường và vì tương lai Việt Nam bền vững”, ông Việt chia sẻ thêm.

Nhiều hoạt động đặc sắc trong suốt 5 ngày diễn ra lễ hội ẩm thực chay 2025 ẢNH: A.B

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó chủ tịch UBND phường Bình Phú, cho biết: "Chúng tôi rất hoan nghênh và ủng hộ sự kiện mang nhiều giá trị nhân văn như Lễ hội ẩm thực chay 2025. Đây không chỉ là dịp để người dân và du khách thưởng thức sự tinh tế ẩm thực chay Việt mà còn là cơ hội để cùng chung tay xây dựng một cộng đồng sống xanh, không rác thải, đầy yêu thương và sẻ chia.

Chúng tôi mong rằng sự kiện không chỉ là hoạt động văn hóa - du lịch, mà còn là điểm nhấn ESG (môi trường - xã hội - quản trị) của địa phương, góp phần xây dựng Bình Phú trở thành phường xanh - đô thị xanh - cộng đồng sống bền vững".

Hôm nay 2.11, lễ hội ẩm thực chay có hoạt động gì đặc sắc?

BTC cho biết sáng nay, lễ hội ẩm thực chay 2025 có hội thảo quốc tế với chủ đề: “Xu hướng ẩm thực chay và phát triển bền vững”. Sự kiện với sự tham gia hơn 15 diễn giả quốc tế Mỹ, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Brazil…cùng các đại diện lãnh đạo là các tổ chức, chuyên gia, nhà nghiên cứu, đầu bếp.

Buổi chiều diễn ra cuộc thi pha chế thức uống xanh "Healthy Drink Việt Nam 2025" nhằm tôn vinh thức uống nguyên bản, có nguồn gốc thực vật để bảo tồn và gìn giữ giá trị văn hóa ẩm thực dân gian Việt Nam.

Nhiều món chay hấp dẫn chờ đón người dân và du khách tại lễ hội ẢNH: A.B

Chiều nay còn có hoạt động "Quảng diễn món ngon ẩm thực chay” từ các chuyên gia, đầu bếp nổi tiếng Việt Nam và quốc tế nhằm tăng sự tương tác, kết nối và đưa phong vị tinh tế của ẩm thực chay đến gần hơn với thực khách.

Đáng chú ý, sáng mai 3.11 còn có sự kiện “Xác lập kỷ lục 200 món chay từ sen” được thực hiện bởi các nghệ nhân và đầu bếp hàng đầu. Xuyên suốt lễ hội ẩm thực chay 2025 còn có nhiều hoạt động nổi bật như gian hàng ẩm thực chay ba miền giới thiệu các sản phẩm xanh, sạch, hữu cơ, đến từ các doanh nghiệp uy tín và buffet chay với hơn 100 món đặc sắc, cuộc thi viết, ảnh với chủ đề ẩm thực chay…