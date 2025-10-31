Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

Ngày đầu lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM: Hấp dẫn hàng trăm món 'đẹp như tranh'

Ngọc Ngọc - Thái Hòa
31/10/2025 20:42 GMT+7

Hàng trăm món chay hấp dẫn xuất hiện trong ngày đầu tiên của Lễ hội ẩm thực chay 2025 ở TP.HCM khiến nhiều thực khách mê mẩn. Lễ hội này kéo dài đến khi nào?

Hôm nay 31.10, ngày đầu tiên của Lễ hội ẩm thực chay 2025 (Green Food Festival) diễn ra tại Công viên Bình Phú (TP.HCM), hàng trăm món chay hấp dẫn xuất hiện gây bất ngờ cho thực khách. Sự kiện mở cửa tự do và kéo dài tới ngày 4.11.

Ngày đầu lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM: Hấp dẫn hàng trăm món 'đẹp như tranh'- Ảnh 1.

BTC cho biết hôm nay, hai cuộc thi ẩm thực gồm “Green Master Chef Vietnam 2025” và “Green Future Chef Vietnam 2025” chính thức diễn ra tại sân khấu trung tâm Lễ hội ẩm thực chay 2025, đánh dấu khởi đầu cho Tuần lễ ẩm thực chay lớn nhất Việt Nam, kéo dài từ 31.10 đến 4.11.2025

ẢNH: C.A.B

Ngày đầu lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM: Hấp dẫn hàng trăm món 'đẹp như tranh'- Ảnh 2.

Từ sáng sớm, hàng ngàn lượt khách tham quan đã đổ về khu vực sân khấu chính để theo dõi phần tranh tài của hơn 100 đầu bếp sinh viên và 100 đầu bếp chuyên nghiệp đến từ các trường, nhà hàng, khách sạn và trung tâm đào tạo ẩm thực hàng đầu TP.HCM

ẢNH: C.A.B

Ngày đầu lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM: Hấp dẫn hàng trăm món 'đẹp như tranh'- Ảnh 3.

Mỗi phần thi của các thí sinh là một bức tranh nghệ thuật. Các đội thi đã chinh phục giám khảo bằng kỹ năng trình bày tinh tế, triết lý “ăn xanh – sống lành” và sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại

ẢNH: C.A.B

Ngày đầu lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM: Hấp dẫn hàng trăm món 'đẹp như tranh'- Ảnh 4.

Các nguyên liệu chay hấp dẫn

C.A.B

Ngày đầu lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM: Hấp dẫn hàng trăm món 'đẹp như tranh'- Ảnh 5.

Ngày đầu lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM: Hấp dẫn hàng trăm món 'đẹp như tranh'- Ảnh 6.

Những món ăn "đẹp như tranh vẽ" khiến thực khách mê mẩn

ẢNH: C.A.B

Ngày đầu lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM: Hấp dẫn hàng trăm món 'đẹp như tranh'- Ảnh 7.

Hai cuộc thi “Green Master Chef Vietnam” và “Green Future Chef Vietnam” mang theo thông điệp của Lễ hội ẩm thực Chay 2025: “Người đầu bếp không chỉ nấu ăn ngon, họ là người gieo mầm cho lối sống xanh, là sứ giả của sự tỉnh thức". Thông qua cuộc thi, BTC mong muốn tôn vinh nghề đầu bếp chay, khơi dậy tình yêu ẩm thực Việt trong giới trẻ, sinh viên và người dân thành phố cũng như lan tỏa văn hóa ăn sạch – sống xanh – sống an lành đến mọi gia đình Việt Nam

ẢNH: C.A.B

Ngày đầu lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM: Hấp dẫn hàng trăm món 'đẹp như tranh'- Ảnh 8.

Anh Diều Phong hiện đang học tại Trường THPT Bình Phú tham dự Lễ hội ẩm thực chay 2025 trong ngày đầu tiên cho biết đã thử nhiều món chay như chả giò, thịt nướng... Trong đó, món ăn yêu thích nhất là món bò lá lốt chay. Anh mong chờ thêm nhiều hoạt động của lễ hội trong những ngày tới

ẢNH: THÁI HÒA

Ngày đầu lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM: Hấp dẫn hàng trăm món 'đẹp như tranh'- Ảnh 9.

Tại lễ hội còn có sự xuất hiện của 150 gian hàng ẩm thực chay ba miền được trang trí rực rỡ cùng khu buffet chay 100 món như bún Huế chay, lẩu sen, nấm kho tiêu, bánh xèo ngũ sắc, chè dưỡng nhan, nước ép trái cây hữu cơ... được khách ghé thưởng thức

ẢNH: THÁI HÒA

Ngày đầu lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM: Hấp dẫn hàng trăm món 'đẹp như tranh'- Ảnh 10.
Ngày đầu lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM: Hấp dẫn hàng trăm món 'đẹp như tranh'- Ảnh 11.
Ngày đầu lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM: Hấp dẫn hàng trăm món 'đẹp như tranh'- Ảnh 12.
Ngày đầu lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM: Hấp dẫn hàng trăm món 'đẹp như tranh'- Ảnh 13.

Các món chay độc đáo xuất hiện tại lễ hội. Chị Phương Lan (TP.HCM), chủ gian hàng đồ chay Minh Tuyết cho biết mỗi sáng phải dậy sớm hơn 2 tiếng để chuẩn bị nguyên liệu, kịp dọn hàng phục vụ thực khách. Trong đó, món “trứng vịt lộn chay” được chị làm từ bì và rong biển, gây tò mò và thích thú cho nhiều người

ẢNH: THÁI HÒA/NGỌC NGỌC

Ngày đầu lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM: Hấp dẫn hàng trăm món 'đẹp như tranh'- Ảnh 14.

Buổi chiều tối, thực khách kéo đến ngày càng đông, không khí mua bán thêm rộn ràng, hòa cùng mùi thơm lan tỏa từ những món chay được chế biến tại chỗ. Chị Linh, sống ở TP.HCM chia sẻ chị đặc biệt ấn tượng với món mì vịt tiềm có hương vị chẳng khác gì món mặn quen thuộc, đậm đà dù phần “thịt vịt” được làm hoàn toàn từ đậu hủ

ẢNH: NGỌC NGỌC

Lễ hội ẩm thực chay 2025 (Green Food Festival) sẽ diễn ra từ ngày 31.10 đến 4.11.2025 tại Công viên Bình Phú (TP.HCM). Đây được xem là một trong những hoạt động văn hóa - du lịch - ẩm thực lớn nhất năm, do Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM (FBA) phối hợp cùng UBND phường Bình Phú tổ chức, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực F&B, ngân hàng, tiêu dùng xanh và truyền thông.

BTC cho biết trong suốt thời gian diễn ra lễ hội có nhiều hoạt động đặc sắc, điểm nhấn nổi bật là kỷ lục 200 món chay từ sen Việt Nam được xác lập bởi các nghệ nhân và đầu bếp hàng đầu.


 

Tin liên quan

Mẹ 3 con tự làm mâm cỗ Halloween, dân mạng ngạc nhiên, khen hết lời

Mẹ 3 con tự làm mâm cỗ Halloween, dân mạng ngạc nhiên, khen hết lời

Không đợi đến 31.10, chị Vũ Thị Ngọc Bích (38 tuổi, ở Hà Nội) khiến mạng xã hội 'bùng nổ' khi chia sẻ hình ảnh mâm cỗ Halloween do chính tay mình chuẩn bị cho 3 con nhỏ.

Lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM bắt đầu ngày 31.10: 200 món chay từ sen

Khám phá thêm chủ đề

ẩm thực chay lễ hội ẩm thực chay 2025 lễ hội ẩm thực chay ở tp.hcm món chay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận