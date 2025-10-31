Ngày đầu lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM: Hấp dẫn hàng trăm món 'đẹp như tranh'

Lễ hội ẩm thực chay 2025 (Green Food Festival) sẽ diễn ra từ ngày 31.10 đến 4.11.2025 tại Công viên Bình Phú (TP.HCM). Đây được xem là một trong những hoạt động văn hóa - du lịch - ẩm thực lớn nhất năm, do Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM (FBA) phối hợp cùng UBND phường Bình Phú tổ chức, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực F&B, ngân hàng, tiêu dùng xanh và truyền thông.

BTC cho biết trong suốt thời gian diễn ra lễ hội có nhiều hoạt động đặc sắc, điểm nhấn nổi bật là kỷ lục 200 món chay từ sen Việt Nam được xác lập bởi các nghệ nhân và đầu bếp hàng đầu.