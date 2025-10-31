Mẹ 3 con tự làm mâm cỗ Halloween, dân mạng ngạc nhiên, khen hết lời

Không đợi đến 31.10, chị Vũ Thị Ngọc Bích (38 tuổi, ở Hà Nội) khiến mạng xã hội 'bùng nổ' khi chia sẻ hình ảnh mâm cỗ Halloween do chính tay mình chuẩn bị cho 3 con nhỏ.
Trong mâm cỗ Halloween, các món ăn quen thuộc được chị Ngọc Bích biến tấu thành hình thù ma quái nhưng vẫn đáng yêu: bánh quy hình dơi, xúc xích quấn mì tạo hình xác sống, bàn tay từ xúc xích, mì ý... Bên cạnh đó, chị còn khéo léo trang trí bàn tiệc với đèn bí ngô, hình ma giấy khiến không gian ngập tràn không khí Halloween.
Sau khi đăng tải, bài viết của chị nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự ngưỡng mộ, gọi chị là "mẹ đảm chính hiệu", đồng thời xin công thức và bí quyết chuẩn bị mâm cỗ vừa đẹp mắt vừa dễ làm.
