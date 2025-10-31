Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực

Mẹ 3 con tự làm mâm cỗ Halloween, dân mạng ngạc nhiên, khen hết lời

Dương Lan
Dương Lan
31/10/2025 19:45 GMT+7

Không đợi đến 31.10, chị Vũ Thị Ngọc Bích (38 tuổi, ở Hà Nội) khiến mạng xã hội 'bùng nổ' khi chia sẻ hình ảnh mâm cỗ Halloween do chính tay mình chuẩn bị cho 3 con nhỏ.

Trong mâm cỗ Halloween, các món ăn quen thuộc được chị Ngọc Bích biến tấu thành hình thù ma quái nhưng vẫn đáng yêu: bánh quy hình dơi, xúc xích quấn mì tạo hình xác sống, bàn tay từ xúc xích, mì ý... Bên cạnh đó, chị còn khéo léo trang trí bàn tiệc với đèn bí ngô, hình ma giấy khiến không gian ngập tràn không khí Halloween. 

Sau khi đăng tải, bài viết của chị nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự ngưỡng mộ, gọi chị là "mẹ đảm chính hiệu", đồng thời xin công thức và bí quyết chuẩn bị mâm cỗ vừa đẹp mắt vừa dễ làm.

Người mẹ 3 con tự làm mâm cỗ Halloween, dân mạng ngạc nhiên, khen hết lời - Ảnh 1.

Cam, dưa hấu, dâu tây... cũng được chị Bích cắt tỉa theo phong cách Halloween

ẢNH: NVCC


Người mẹ 3 con tự làm mâm cỗ Halloween, dân mạng ngạc nhiên, khen hết lời - Ảnh 2.

Mỗi mùa Halloween, chị đều chuẩn bị từ đầu tháng 10, ngoài những bữa tiệc đầy ma mị, các con chị đều mong chờ màn hóa trang sôi nổi, gay cấn

ẢNH: NVCC

Người mẹ 3 con tự làm mâm cỗ Halloween, dân mạng ngạc nhiên, khen hết lời - Ảnh 3.

Chị Bích tạo hình thành những con dơi từ bánh quy kèm kẹo mắt gumpaste đặt mua trên mạng xã hội

ẢNH: NVCC

Người mẹ 3 con tự làm mâm cỗ Halloween, dân mạng ngạc nhiên, khen hết lời - Ảnh 4.

"Bàn tay chết chóc được làm từ bánh mì, xúc xích... luôn được các con mình yêu thích mỗi mùa Halloween", người mẹ 3 con chia sẻ

ẢNH: NVCC

Người mẹ 3 con tự làm mâm cỗ Halloween, dân mạng ngạc nhiên, khen hết lời - Ảnh 5.

Món mì ý và khoai tây chiên được chị trang trí thêm kẹo mắt gumpaste. Chị Bích chia sẻ, không mất nhiều thời gian để chế biến các món tạo hình phong cách Halloween cho con

ẢNH: NVCC

Người mẹ 3 con tự làm mâm cỗ Halloween, dân mạng ngạc nhiên, khen hết lời - Ảnh 6.

Mặt quỷ được chị Bích làm từ hạt lựu và bánh mì

ẢNH: NVCC

Người mẹ 3 con tự làm mâm cỗ Halloween, dân mạng ngạc nhiên, khen hết lời - Ảnh 7.

Mâm cỗ Halloween khiến dân mạng ngạc nhiên vì đơn giản nhưng rất đẹp mắt. Dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận xin bí quyết và cách làm để cùng thực hiện

ẢNH: NVCC

Người mẹ 3 con tự làm mâm cỗ Halloween, dân mạng ngạc nhiên, khen hết lời - Ảnh 8.

Cây chổi Nimbus 2000 được mẹ đảm tạo hình từ rong biển

ẢNH: NVCC

 

