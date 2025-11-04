Độc đáo những thức uống 'xanh' xuất hiện ở lễ hội ẩm thực chay 2025 tại TP.HCM

Hôm nay ngày 4.11, cũng là ngày rằm tháng 9 âm lịch, là ngày cuối cùng của lễ hội ẩm thực chay 2025 diễn ra tại công viên Bình Phú (TP.HCM). Sự kiện do Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM (FBA) phối hợp cùng UBND phường Bình Phú tổ chức, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra trong suốt 5 ngày từ ngày 31.10 - 4.11 này, cuộc thi pha chế thức uống xanh "Healthy Drink Vietnam 2025" mang tới nhiều món uống độc đáo khiến thực khách mê mẩn.

BTC cho biết cuộc thi "Healthy Drink Vietnam" tại lễ hội ẩm thực chay 2025 là sân chơi dành cho các bartender trẻ, khuyến khích sử dụng nguyên liệu Việt - hương vị Việt với trái cây bản địa, thảo mộc để sáng tạo đồ uống lành mạnh, đúng với tinh thần ẩm thực xanh, tốt cho sức khỏe, không lãng phí tài nguyên ẢNH: A.B

Cuộc thi thu hút đông đảo thí sinh, là sinh viên các trường đào tạo ngành quản trị nhà hàng, khách sạn và dịch ăn uống tại TP.HCM cũng như các tỉnh thành ẢNH: A.B

Những loại trái cây Việt Nam được các thí sinh sử dụng và sáng tạo độc đáo, tạo nên những món uống đẹp mắt, ngon miệng ẢNH: A.B

"Healthy Drink Việt Nam 2025" nhằm tôn vinh thức uống nguyên bản, có nguồn gốc thực vật để bảo tồn và gìn giữ giá trị văn hóa ẩm thực dân gian Việt Nam. Bên cạnh đó, theo BTC lễ hội ẩm thực chay 2025, cuộc thi cũng khuyến khích sáng tạo trong pha chế, thúc đẩy sự đổi mới và kết hợp nguyên liệu tự nhiên, hướng đến sức khỏe, ẩm thực xanh và phát triển bền vững ẢNH: A.B

Nhiều người dân và du khách tham dự lễ hội nhận xét mỗi món đồ uống dự thi giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt ẢNH: A.B

Dựa vào các tiêu chí như chất lượng cocktail, phong cách trình diễn và kỹ thuật biểu diễn, ban giám khảo cuộc thi lựa chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất ẢNH: A,B

Chủ nhân những món cocktail xuất sắc nhất tại "Healthy Drink Vietnam 2025" được vinh danh

ẢNH: A.B

Những ngày qua, lễ hội ẩm thực chay 2025 ở TP.HCM đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc. Đáng chú ý có hai cuộc thi ẩm thực gồm “Green Master Chef Vietnam 2025” và “Green Future Chef Vietnam 2025” với sự tranh tài của hàng trăm đầu bếp chuyên nghiệp, đầu bếp sinh viên đến từ các trường, nhà hàng, khách sạn và trung tâm đào tạo ẩm thực hàng đầu TP.HCM. Đặc biệt lễ hội còn tổ chức Hội thảo ăn chay quốc tế 2025 với sự tham gia của hơn 20 diễn giả đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ có nền ẩm thực chay phát triển (Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Brazil, Hàn Quốc…) do Liên minh ăn chay thế giới tổ chức ẢNH: A.B



