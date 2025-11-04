Độc đáo những thức uống 'xanh' xuất hiện ở lễ hội ẩm thực chay 2025 tại TP.HCM

Nhiều món uống độc đáo như một tác phẩm nghệ thuật xuất hiện tại cuộc thi pha chế thức uống xanh 'Healthy Drink Vietnam 2025', trong khuôn khổ lễ hội ẩm thực chay tại TP.HCM.
Hôm nay ngày 4.11, cũng là ngày rằm tháng 9 âm lịch, là ngày cuối cùng của lễ hội ẩm thực chay 2025 diễn ra tại công viên Bình Phú (TP.HCM). Sự kiện do Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM (FBA) phối hợp cùng UBND phường Bình Phú tổ chức, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp.
Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra trong suốt 5 ngày từ ngày 31.10 - 4.11 này, cuộc thi pha chế thức uống xanh "Healthy Drink Vietnam 2025" mang tới nhiều món uống độc đáo khiến thực khách mê mẩn.
Nhiều người dân và du khách tham dự lễ hội nhận xét mỗi món đồ uống dự thi giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt
