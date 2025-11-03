Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực

Kỷ lục Việt Nam: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM

Cao An Biên
Cao An Biên
03/11/2025 12:45 GMT+7

200 món chay được làm từ sen xuất hiện tại lễ hội ẩm thực chay 2025 ở TP.HCM vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam sáng nay 3.11. Cùng chiêm ngưỡng những món ăn đẹp mắt, ngon miệng.

Sáng nay 3.11, sự kiện xác lập Kỷ lục Việt Nam với 200 món chay từ sen trở thành điểm nhấn đặc biệt nhất trong chuỗi hoạt động của lễ hội ẩm thực chay 2025 (Green Food Festival) diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 31.10 đến 4.11 tại công viên Bình Phú (TP.HCM). 

Đây là lễ hội tôn vinh văn hóa ẩm thực Việt, hướng tới lối sống xanh, lành mạnh và hạnh phúc. Sự kiện do Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM (FBA) phối hợp cùng UBND phường Bình Phú tổ chức, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp.

Kỷ lục Việt Nam: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM - Ảnh 1.

Đại diện VietKings, bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc là Phó viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổng thư ký Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (áo vàng) công bố kết quả thẩm định và trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam đến Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM (FBA) và siêu thị Mena Gourmet với nội dung: Sự kiện chế biến và quảng diễn các món chay từ sen và nông sản với số lượng nhiều nhất Việt Nam

ẢNH: CAO AN BIÊN

Kỷ lục Việt Nam: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM - Ảnh 2.

Kỷ lục 200 món chay từ sen Việt Nam được xác lập bởi các nghệ nhân và đầu bếp hàng đầu

ẢNH: CAO AN BIÊN

Kỷ lục Việt Nam: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM - Ảnh 3.

Từ sáng sớm, các nghệ nhân, đầu bếp đã có mặt tại công viên Bình Phú (TP.HCM), nơi diễn ra lễ hội ẩm thực chay 2025 trong sự kiện xác lập kỷ lục Việt Nam: Chế biến và quảng diễn các món chay từ sen và nông sản với số lượng nhiều nhất Việt Nam. Sự kiện còn thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước

ẢNH: CAO AN BIÊN

Kỷ lục Việt Nam: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc (thứ hai từ phải sang) và ông Nguyễn Hữu Anh mang tới sự kiện món trà được làm từ lá sen Đồng Tháp, với kỹ thuật và bí quyết chế biến trà lá sen "có một không hai"

ẢNH: CAO AN BIÊN

Kỷ lục Việt Nam: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM - Ảnh 5.

Món bánh lầu độc đáo được biến tấu từ món nem lầu nổi tiếng miền Tây cũng xuất hiện tại sự kiện xác lập Kỷ lục Việt Nam với 200 món chay làm từ sen tại lễ hội. Nghệ nhân Nguyễn Thị Hồng Yến (trái) và nghệ nhân Đặng Thị Mai Loan cho biết mang tới sự kiện hơn 10 món bánh miền Tây được sáng tạo thêm các nguyên liệu từ sen khiến nhiều người tham dự lễ hội thích thú

ẢNH: CAO AN BIÊN

Kỷ lục Việt Nam: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM - Ảnh 6.

Hơn 200 món ăn từ sen độc đáo, đa dạng và "không đụng hàng" được bài trí bắt mắt tại lễ hội ẩm thực chay 2025

ẢNH: CAO AN BIÊN

Kỷ lục Việt Nam: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM - Ảnh 7.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cùng các giám khảo đánh giá hơn 200 món chay được xác lập kỷ lục

ẢNH: CAO AN BIÊN

Kỷ lục Việt Nam: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM - Ảnh 9.

Từ những nguyên liệu dân dã như sen hồng Đồng Tháp, rau củ hữu cơ miền Tây, gạo lứt và đậu hạt Việt Nam, các nghệ nhân đầu bếp đã tạo nên hơn 200 món chay phong phú, vừa tinh tế trong hương vị, vừa đậm đà bản sắc vùng miền

ẢNH: CAO AN BIÊN

[CLIP]: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM xác lập kỷ lục Việt Nam

Kỷ lục Việt Nam: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM - Ảnh 10.
Kỷ lục Việt Nam: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM - Ảnh 11.
Kỷ lục Việt Nam: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM - Ảnh 12.
Kỷ lục Việt Nam: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM - Ảnh 13.

Vẻ đẹp của những món chay làm từ sen tại lễ hội ẩm thực chay khiến nhiều người mê mẩn

ẢNH: CAO AN BIÊN

Kỷ lục Việt Nam: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM - Ảnh 14.

Theo BTC, mỗi món ăn là một thông điệp xanh - sạch - lành, kêu gọi cộng đồng ăn chay vì sức khỏe, vì môi trường, và vì trái tim nhân ái

ẢNH: CAO AN BIÊN

Kỷ lục Việt Nam: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM - Ảnh 15.

Kỷ lục Việt Nam: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM - Ảnh 16.

BTC cho biết sau 3 ngày diễn ra (31.10 - 2.11.2025) tại công viên Bình Phú, lễ hội đã thu hút gần 120.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức các hoạt động văn hóa - ẩm thực - cộng đồng. Lễ hội đang trở thành “điểm hẹn lễ hội xanh” độc đáo, sự kiện văn hoá - du lịch - ẩm thực và cộng đồng có lượng khách đông đảo của TP.HCM dịp cuối năm 2025

ẢNH: CAO AN BIÊN

Kỷ lục Việt Nam: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM - Ảnh 17.

Lễ hội ẩm thực chay 2025 còn diễn ra tới hết ngày mai 4.11 với nhiều sự kiện hấp dẫn chờ đón người dân và du khách

 

