Kỷ lục Việt Nam: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM

200 món chay được làm từ sen xuất hiện tại lễ hội ẩm thực chay 2025 ở TP.HCM vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam sáng nay 3.11. Cùng chiêm ngưỡng những món ăn đẹp mắt, ngon miệng.
Sáng nay 3.11, sự kiện xác lập Kỷ lục Việt Nam với 200 món chay từ sen trở thành điểm nhấn đặc biệt nhất trong chuỗi hoạt động của lễ hội ẩm thực chay 2025 (Green Food Festival) diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 31.10 đến 4.11 tại công viên Bình Phú (TP.HCM).
Đây là lễ hội tôn vinh văn hóa ẩm thực Việt, hướng tới lối sống xanh, lành mạnh và hạnh phúc. Sự kiện do Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM (FBA) phối hợp cùng UBND phường Bình Phú tổ chức, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp.
[CLIP]: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM xác lập kỷ lục Việt Nam
Vẻ đẹp của những món chay làm từ sen tại lễ hội ẩm thực chay khiến nhiều người mê mẩn
Bình luận (0)