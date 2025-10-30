Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ẩm thực

Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn sắp diễn ra, quy tụ hàng trăm món ngon Việt - Hoa

Vũ Phượng
Vũ Phượng
30/10/2025 10:37 GMT+7

Hàng trăm món ngon Việt - Hoa của các thương hiệu nhà hàng nổi tiếng, lâu đời sẽ hội tụ trong lễ hội ẩm thực Chợ Lớn sắp tới.

Sáng 30.10, UBND phường An Đông, Chợ Lớn và Chợ Quán (trước đây là quận 5, TP.HCM) tổ chức họp báo thông tin lễ hội ẩm thực Chợ Lớn Food Story. Lễ hội quy tụ các thương hiệu nhà hàng nổi tiếng, lâu đời, bảo đảm và duy trì chất lượng đồng bộ qua các lần tổ chức.

Hàng trăm món ngon Việt - Hoa hội tụ tại lễ hội ẩm thực Chợ Lớn - Ảnh 1.

Ban tổ chức thông tin về lễ hội ẩm thực Chợ Lớn

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn năm nay có chủ đề "Hương sắc ngũ vị", diễn ra từ ngày 5 - 7.12.2025. Trong đó, "hương" tượng trưng cho mùi thơm quyến rũ của các món ăn, gợi nhớ nét truyền thống lâu đời. "Sắc" thể hiện màu sắc rực rỡ của không gian lễ hội và các món ăn, phản ánh sự đa dạng, phong phú của văn hóa ẩm thực.

"Ngũ vị" là 5 vị cơ bản trong ẩm thực phương Đông được xem như biểu tượng cho sự cân bằng âm dương, ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ); đồng thời thể hiện 5 nhóm ngôn ngữ dân tộc Hoa: Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam, Khách Gia (Hẹ).

Sự kiện nhằm gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa giá trị ẩm thực đặc sắc của cộng đồng người Việt và người Hoa tại vùng Chợ Lớn.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó chủ tịch UBND phường An Đông cho biết, sự kiện không chỉ là ngày hội ẩm thực đặc sắc mà còn là cầu nối văn hóa nơi tinh hoa ẩm thực của người Việt, người Hoa được tôn vinh, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Hàng trăm món ngon Việt - Hoa hội tụ tại lễ hội ẩm thực Chợ Lớn - Ảnh 2.

Đại diện fanpage Cholon Downtown đặt câu hỏi về lễ hội

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lễ hội mong muốn mang đến cho du khách trong và ngoài nước hành trình trải nghiệm trọn vẹn, nơi mà mỗi món ăn là câu chuyện, mỗi hương vị là ký ức về văn hóa. Khách tham gia có thể trực tiếp chế biến món ăn cùng đầu bếp, khu vực khám phá foodtour, giới thiệu điểm đến ẩm thực đặc trưng của Chợ Lớn.


Bình luận (0)

