Đi cà phê, nấu bữa ăn tí hon như... chơi đồ hàng: Trải nghiệm thú vị ở TP.HCM

Tiệm cà phê Triệu (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) áp dụng mô hình nấu đồ ăn tí hon như chơi đồ hàng đến nay đã hơn 1 tháng. Phong cách độc lạ này thu hút nhiều khách tìm đến tiệm, đặc biệt là dịp cuối tuần.

Tập làm bếp từ những món đồ tí hon

Chị Nguyễn Thị Thái Hiền (40 tuổi, chủ tiệm cà phê) cho biết, do ngày còn nhỏ chị rất muốn chơi nấu ăn nhưng không có điều kiện nên chị quyết định bài trí những món đồ tí hon ở tiệm. Tiệm mang phong cách hoài niệm nên mô hình này phù hợp với không gian quán, để bất cứ ai khi đến quán cũng đều có cảm giác được trở về ngày xưa.

Ban đầu tiệm chỉ bài trí các dụng cụ nấu ăn tí hon ở một góc nhỏ. Dần dần, khách đến hỏi thì chị nảy ra ý tưởng đưa mô hình nấu đồ ăn như chơi đồ hàng này vào hoạt động.

Các món ăn tí hon trên mâm cơm gia đình Ảnh: Thanh Mai

Tiệm sử dụng đồ ăn thật, bếp thật và có đầy đủ dụng cụ từ nồi, chảo, thớt, dao, chén, đũa… Mọi thứ đều làm theo kích cỡ nhỏ để phục vụ nhu cầu chơi đồ hàng của khách. Đến tiệm, khách có 1 tiếng để chơi và khi nấu xong khách có thể thưởng thức.

Các nhân viên trong tiệm đi chợ, mua nguyên liệu tươi mới mỗi ngày. Khách cũng cần đặt lịch trước để tiệm chuẩn bị kỹ càng và có chỗ đủ cho khách được thoải mái trổ tài.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Nguyễn Thành Vỹ (20 tuổi, quản lý tiệm) nói: "Do clip trên TikTok thu về hàng trăm ngàn lượt xem, khách đến cũng đông hơn nên tiệm phải chuẩn bị nhiều bộ dụng cụ nấu ăn. Việc tìm dụng cụ nấu ăn tí hon có thể sử dụng an toàn rất khó. Có món chúng tôi còn phải đặt hàng ở nước ngoài".

Tiệm sử dụng lửa nhỏ bằng cồn, đảm bảo an toàn cho người sử dụng Ảnh: Thanh Mai

Thông qua mô hình hoạt động mới lạ này, chị Thái Hiền mong muốn mọi người ai cũng biết làm bếp và tự chuẩn bị bữa ăn cho mình. "Đây còn là sân chơi cho các bé nhỏ, giúp các bé có những trải nghiệm trong cuộc sống cũng như tập thói quen làm bếp, chuẩn bị đồ ăn, cách nấu và bài trí món ăn. Việc thưởng thức món do chính tay mình tạo ra sẽ làm các bé thích thú và có thể phụ giúp gia đình chuẩn bị bữa cơm hằng ngày. Từ đó, các bé có thể trưởng thành và quý trọng những gì mình làm ra".

Trở về tuổi thơ giữa lòng thành phố

Những dụng cụ tí hon tưởng chừng chỉ thu hút các em nhỏ đến chơi nhưng có không ít sinh viên, người đi làm dành thời gian đến tiệm để trải nghiệm. Anh Phạm Ngọc Sơn (24 tuổi, ở phường Phú Thọ) cho biết: "Hồi xưa chơi nấu ăn là vớt lục bình ở dưới sông lên, cắt ra làm ổ bánh mì chứ không được như này. Nhưng vì mình muốn quay về tuổi thơ nên tìm đến tiệm để trải nghiệm".

Anh Ngọc Sơn và chị Ngọc Huyền tự tay nhóm bếp, nấu các món “chuẩn như vị nhà” Ảnh: Thanh Mai



"Điều thu hút mẹ con tôi tới tiệm chính là nấu ăn bằng bếp thật, đồ ăn thật với phiên bản mini. Bạn nào có con nhỏ nhỏ thì có thể đến để trải nghiệm. Không chỉ có các bạn nhỏ mà còn có các bạn lớn hơn, ngay cả phụ huynh như tôi cũng muốn chơi", chị Lucie chia sẻ trên mạng xã hội.

Các bé thích thú khi được chính tay mình nấu mâm cơm gia đình Ảnh: NVCC

Trong quá trình làm việc, nhân viên cũng nhận được nhiều nhận xét thú vị. Anh Thành Vỹ kể lại: "Có những bé chơi rất vui, nấu ăn xong là ăn luôn món mình làm, dù trước đó các bé không thích ăn. Có phụ huynh rất vui khi ở nhà bé không thích ăn canh, ăn rau nhưng sau khi đến tiệm, bé lại thích món mới".

Với chị Thái Hiền, tiệm cà phê này là "đứa con tinh thần", chỉ cần đến tiệm ngồi nhâm nhi tách cà phê cũng làm chị cảm thấy thoải mái. Trong tương lai, tiệm dự định cải thiện không gian và đa dạng các món ăn hơn để khách sẽ có những trải nghiệm mới mẻ khi quay lại.