Lan tỏa trên mạng xã hội: Chị em rủ nhau về quê lập nghiệp

Câu chuyện về quê lập nghiệp của chị Phạm Trà My (23 tuổi) và em gái Phạm Mai Huê (21 tuổi) đang sống ở vùng ven biển thuộc xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình, đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Chị em cùng chí hướng

Chị em Trà My thường xuyên đăng tải clip kể về cuộc sống thường nhật, về hành trình lập nghiệp ở quê với công việc gắn với nghề biển của gia đình. Chính cách kể chuyện mộc mạc, đáng yêu khiến các clip của họ nhanh chóng chiếm được cảm tình của cư dân mạng, có clip nhận về hơn 1,6 triệu lượt xem. Nhiều người thích thú khi xem những thước phim về cuộc sống bình dị ở vùng quê ven biển của hai chị em, để lại bình luận động viên cả hai trên hành trình còn nhiều vất vả phía trước.

Trà My cho biết bản thân có 5 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội còn em gái cũng có 3 năm gắn bó với thủ đô. Hai chị em từng trải qua nhiều công việc khác nhau từ lao động chân tay đến văn phòng. Tuy nhiên, từ tháng 7 vừa rồi, Trà My và Mai Huê rủ nhau rời thành phố về quê lập nghiệp dù lúc đó cả hai đều có công việc với mức lương ổn định.

Trà My (phải) và em gái Mai Huê quyết định về quê lập nghiệp sau nhiều năm học tập, sống và làm việc ở Hà Nội ẢNH: NVCC

Hai chị em hạnh phúc với công việc ở quê nhà ẢNH: NVCC

"Sau thời gian bươn chải, chị em mình cảm thấy đã có nhiều trải nghiệm, học hỏi được nhiều điều và đây là thời điểm thích hợp để về quê xây dựng cuộc sống mới. Trên hết, tụi mình muốn sống cạnh bố mẹ vì nhà có 3 chị em gái, năm nay em gái út cũng đã lên thành phố học nên bên cạnh bố mẹ không còn ai", Mai Huê bày tỏ.

Nghe tin hai con quyết định "bỏ phố về quê", ông Phạm Văn Hiên (49 tuổi) ban đầu không ủng hộ, phần vì các con đều có công việc ổn định ở Hà Nội, phần vì ông lo lắng hai con không tìm được cơ hội ở quê, sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả. Tuy nhiên khi nghe hai cô con gái thuyết phục, ông và vợ cũng xiêu lòng.

Biết ơn nghề biển của cha mẹ

Từng có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử, hai chị em quyết định khởi nghiệp với việc buôn bán các loại hải sản chế biến như ghẹ sữa rim mắm tỏi, cá cơm rim… trên sàn thương mại điện tử.

"Gia đình mình, người dân quê mình suốt nhiều thế hệ gắn bó với nghề biển. Nhờ nghề này mà bố mẹ nuôi chị em mình khôn lớn, cho chị em mình được đi xa hơn để ngắm nhìn thế giới. Có những thời điểm đánh bắt được mùa nhưng giá các loại hải sản thì không cao nên tụi mình muốn lập nghiệp từ nghề của gia đình, nâng cao giá trị đặc sản của quê hương", Trà My bày tỏ.

Ba chị em Trà My chụp ảnh kỷ niệm cùng bố mẹ ẢNH: NVCC

Mai Huê tâm sự bản thân vô cùng biết ơn nghề đi biển của cha và công việc buôn bán hải sản của mẹ đã nuôi sống gia đình. Tuổi thơ của hai chị em gắn với những ký ức về biển cả, hải sản. Cả hai hạnh phúc khi được trở về nơi mình sinh ra để xây dựng và phát triển cuộc sống.

Chia sẻ hành trình lập nghiệp ở quê hương lên mạng xã hội, vừa để lưu giữ kỷ niệm, vừa phục vụ cho công việc, Trà My và em gái rất vui khi nhận được tình cảm lớn từ mọi người. Những bình luận động viên, khen ngợi cũng tiếp sức cho hai chị em trên hành trình này.

"Với mình, dù ở phố hay ở quê thì vẫn có những áp lực phải đối mặt và bản thân vẫn phải cố gắng mỗi ngày. Nhưng khi về quê, tụi mình được nhiều hơn mất và cái được nhiều nhất chính là được ở cạnh gia đình. Tụi mình sẽ nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để phát triển công việc, thực hiện những kế hoạch mà bản thân đã đặt ra", Trà My bày tỏ.