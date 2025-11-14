Lan tỏa trên mạng xã hội: Món quà đặc biệt cho nữ sinh nghèo hiếu học

N GÔI NHÀ ƯỚC MƠ

Trong căn nhà cấp 4 vừa hoàn thiện còn thơm mùi sơn ở ấp Phú Mỹ (xã Song Phú, Vĩnh Long), tiếng cười nói của cả gia đình rộn rã. Cô nữ sinh lớp 10 Lâm Nguyễn Minh Châu (con cả trong gia đình) vẫn chưa tin nổi mình đang được sống trong ngôi nhà khang trang, không còn lo mưa dột, nước ngập.

Sau giờ học, Minh Châu đi phụ quán ăn và giúp mẹ đan giỏ lục bình ẢNH: NVCC

Minh Châu là con gái lớn của chị Nguyễn Thị Kiều Trang (38 tuổi). Gia đình em có 6 người, cùng ông bà ngoại sống trong căn nhà gỗ được dựng cách đây 20 năm. Ngôi nhà xập xệ, xiêu vẹo với những tấm ván gỗ mục nát, mái tôn thủng lỗ chỗ. Mỗi mùa mưa đến, nước từ mái dột xuống khắp nơi, tràn vào giường ngủ. "Kỳ triều cường nào cũng ngập, có hôm nước vô tới đầu gối. Cả nhà phải kê đồ, ngủ ngồi suốt đêm. Kỳ triều cường lịch sử vừa rồi, cả nhà được ở trong nhà mới, nước chỉ ngập ngoài sân. Cả gia đình tôi mừng lắm, thật sự biết ơn mọi người", chị Trang xúc động nói.

Cuộc sống của gia đình Minh Châu gói gọn quanh công việc làm thuê và đan lục bình. Cha em đi phụ hồ và ai thuê gì làm nấy, công việc lúc có lúc không. Chị Trang, ngoài thời gian chăm sóc gia đình, hằng ngày đan giỏ lục bình. Số tiền kiếm được chỉ vừa đủ lo cơm nước và tiền học cho 4 con. "Vợ chồng tôi cũng ấp ủ xây nhà nhưng lo tiền học cho tụi nhỏ còn không đủ, ước mơ cứ thế bị trì hoãn cho tới hôm nay", chị Trang chia sẻ.

Căn nhà gỗ hễ mưa là dột của gia đình 3 thế hệ ẢNH: NVCC

Minh Châu hiểu hoàn cảnh gia đình mình hơn ai hết. Ngoài giờ học, em tranh thủ phụ quán hủ tiếu gần trường, buổi tối lại giúp mẹ đan giỏ lục bình và chăm 3 em. "Em đi làm thêm vì muốn đỡ đần cha mẹ. Em chỉ mong học giỏi, có việc làm tốt sau này để lo lại cho cha mẹ", nữ sinh lớp 10 bộc bạch.

T IẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG

Nhận thấy tinh thần hiếu học và nghị lực vượt khó của Minh Châu, cô Ngô Trần Thị A Linh, Phó hiệu trưởng Trường THCS Phú Thịnh - nơi em từng học, đã giới thiệu hoàn cảnh em đến Quỹ Trái tim hồng. Đây là quỹ do anh Nguyễn Minh Luân (cựu học sinh của trường) cùng vợ là chị Nguyễn Bảo Châu (Công ty Nguyễn Bảo Châu Jewelry & Diamond) sáng lập. Quỹ hoạt động bằng nguồn kinh phí riêng của anh chị, không kêu gọi quyên góp, với mục tiêu giúp trẻ em nghèo có cơ hội đến trường và lan tỏa yêu thương.

Ngôi nhà mới tiếp thêm niềm tin và ước mơ tới trường của Minh Châu ẢnH: NVCC

Anh Luân chia sẻ: "Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, từng trải qua những ngày tháng thiếu thốn nên hiểu rõ giá trị của một mái nhà và cơ hội học tập. Khi đã có điều kiện, tôi chỉ muốn giúp các em nhỏ có được tuổi thơ đầy đủ hơn mình ngày trước".

Sau khi nắm rõ hoàn cảnh, quỹ quyết định tài trợ 80 triệu đồng để xây tặng gia đình Minh Châu căn nhà cấp 4 khang trang, tường gạch, mái tôn, diện tích khoảng 50 m².

Ngày bàn giao nhà, anh Luân bày tỏ: "Mong rằng ngôi nhà nhỏ này sẽ là nơi che mưa che nắng, giúp Minh Châu an tâm học hành, còn cha mẹ em có thêm động lực làm ăn để cải thiện cuộc sống". Chị Bảo Châu thì nói nhẹ nhàng: "Chỉ mong bữa cơm của gia đình sau này luôn ấm cúng hơn, đầy tiếng cười hơn".

Nhìn căn nhà mới kiên cố, nền nhà cao ráo, chị Trang bật khóc vì xúc động: "Giờ có nơi vững chắc để ở, tôi mừng lắm. Con tôi cũng có chỗ học đàng hoàng, không còn lo mưa gió nữa". Cô học trò nhỏ cũng hạnh phúc nói: "Em mừng lắm, em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cô chú và thầy cô".