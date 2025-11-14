Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Người sống quanh ta

Lan tỏa trên mạng xã hội: Món quà đặc biệt cho nữ sinh nghèo hiếu học

Vũ Phượng
Vũ Phượng
14/11/2025 11:22 GMT+7

Ngôi nhà mới ở vùng quê Vĩnh Long là món quà đặc biệt dành cho Minh Châu để em vững bước trên hành trình tìm kiếm tri thức. Câu chuyện về nghị lực và lòng hiếu thảo của cô gái nhỏ khiến cư dân mạng xúc động, gửi lời chúc mừng ấm áp.

NGÔI NHÀ ƯỚC MƠ

Trong căn nhà cấp 4 vừa hoàn thiện còn thơm mùi sơn ở ấp Phú Mỹ (xã Song Phú, Vĩnh Long), tiếng cười nói của cả gia đình rộn rã. Cô nữ sinh lớp 10 Lâm Nguyễn Minh Châu (con cả trong gia đình) vẫn chưa tin nổi mình đang được sống trong ngôi nhà khang trang, không còn lo mưa dột, nước ngập.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Món quà đặc biệt cho nữ sinh nghèo hiếu học - Ảnh 1.

Sau giờ học, Minh Châu đi phụ quán ăn và giúp mẹ đan giỏ lục bình

ẢNH: NVCC

Minh Châu là con gái lớn của chị Nguyễn Thị Kiều Trang (38 tuổi). Gia đình em có 6 người, cùng ông bà ngoại sống trong căn nhà gỗ được dựng cách đây 20 năm. Ngôi nhà xập xệ, xiêu vẹo với những tấm ván gỗ mục nát, mái tôn thủng lỗ chỗ. Mỗi mùa mưa đến, nước từ mái dột xuống khắp nơi, tràn vào giường ngủ. "Kỳ triều cường nào cũng ngập, có hôm nước vô tới đầu gối. Cả nhà phải kê đồ, ngủ ngồi suốt đêm. Kỳ triều cường lịch sử vừa rồi, cả nhà được ở trong nhà mới, nước chỉ ngập ngoài sân. Cả gia đình tôi mừng lắm, thật sự biết ơn mọi người", chị Trang xúc động nói.

Cuộc sống của gia đình Minh Châu gói gọn quanh công việc làm thuê và đan lục bình. Cha em đi phụ hồ và ai thuê gì làm nấy, công việc lúc có lúc không. Chị Trang, ngoài thời gian chăm sóc gia đình, hằng ngày đan giỏ lục bình. Số tiền kiếm được chỉ vừa đủ lo cơm nước và tiền học cho 4 con. "Vợ chồng tôi cũng ấp ủ xây nhà nhưng lo tiền học cho tụi nhỏ còn không đủ, ước mơ cứ thế bị trì hoãn cho tới hôm nay", chị Trang chia sẻ.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Món quà đặc biệt cho nữ sinh nghèo hiếu học - Ảnh 2.

Căn nhà gỗ hễ mưa là dột của gia đình 3 thế hệ

ẢNH: NVCC

Minh Châu hiểu hoàn cảnh gia đình mình hơn ai hết. Ngoài giờ học, em tranh thủ phụ quán hủ tiếu gần trường, buổi tối lại giúp mẹ đan giỏ lục bình và chăm 3 em. "Em đi làm thêm vì muốn đỡ đần cha mẹ. Em chỉ mong học giỏi, có việc làm tốt sau này để lo lại cho cha mẹ", nữ sinh lớp 10 bộc bạch.

TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG

Nhận thấy tinh thần hiếu học và nghị lực vượt khó của Minh Châu, cô Ngô Trần Thị A Linh, Phó hiệu trưởng Trường THCS Phú Thịnh - nơi em từng học, đã giới thiệu hoàn cảnh em đến Quỹ Trái tim hồng. Đây là quỹ do anh Nguyễn Minh Luân (cựu học sinh của trường) cùng vợ là chị Nguyễn Bảo Châu (Công ty Nguyễn Bảo Châu Jewelry & Diamond) sáng lập. Quỹ hoạt động bằng nguồn kinh phí riêng của anh chị, không kêu gọi quyên góp, với mục tiêu giúp trẻ em nghèo có cơ hội đến trường và lan tỏa yêu thương.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Món quà đặc biệt cho nữ sinh nghèo hiếu học - Ảnh 3.

Ngôi nhà mới tiếp thêm niềm tin và ước mơ tới trường của Minh Châu

ẢnH: NVCC

Anh Luân chia sẻ: "Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, từng trải qua những ngày tháng thiếu thốn nên hiểu rõ giá trị của một mái nhà và cơ hội học tập. Khi đã có điều kiện, tôi chỉ muốn giúp các em nhỏ có được tuổi thơ đầy đủ hơn mình ngày trước".

Sau khi nắm rõ hoàn cảnh, quỹ quyết định tài trợ 80 triệu đồng để xây tặng gia đình Minh Châu căn nhà cấp 4 khang trang, tường gạch, mái tôn, diện tích khoảng 50 m².

Ngày bàn giao nhà, anh Luân bày tỏ: "Mong rằng ngôi nhà nhỏ này sẽ là nơi che mưa che nắng, giúp Minh Châu an tâm học hành, còn cha mẹ em có thêm động lực làm ăn để cải thiện cuộc sống". Chị Bảo Châu thì nói nhẹ nhàng: "Chỉ mong bữa cơm của gia đình sau này luôn ấm cúng hơn, đầy tiếng cười hơn".

Lan tỏa trên mạng xã hội: Món quà đặc biệt cho nữ sinh nghèo hiếu học - Ảnh 4.

Nhìn căn nhà mới kiên cố, nền nhà cao ráo, chị Trang bật khóc vì xúc động: "Giờ có nơi vững chắc để ở, tôi mừng lắm. Con tôi cũng có chỗ học đàng hoàng, không còn lo mưa gió nữa". Cô học trò nhỏ cũng hạnh phúc nói: "Em mừng lắm, em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cô chú và thầy cô".

Tin liên quan

Lan tỏa trên mạng xã hội: Bữa cơm Việt và chàng rể Mỹ

Lan tỏa trên mạng xã hội: Bữa cơm Việt và chàng rể Mỹ

Dù sống ở Mỹ, chị Yến Ni vẫn giữ thói quen nấu những bữa cơm Việt Nam cho gia đình. Bất ngờ hơn, chồng chị - người Mỹ - lại đặc biệt mê nước mắm, mắm nêm và những món đậm vị Á châu mà vợ nấu, khiến câu chuyện của họ lan tỏa trên mạng xã hội.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Chị em rủ nhau về quê lập nghiệp

Lễ hội ẩm thực chay 2025: Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà lan tỏa thông điệp sống xanh

Khám phá thêm chủ đề

Nữ sinh Vĩnh Long Hiếu học lan tỏa trên mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận