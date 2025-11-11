Thần tượng 'nàng tiên cá' Ánh Viên, nữ sinh liên tiếp giành huy chương vàng bơi lội

Sáng nay (11.11), Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng đoàn thể thao học sinh TP.HCM đạt thành tích xuất sắc tại giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025. Tại đây chúng tôi được gặp gỡ Vũ Hương Thảo, đang là học sinh lớp 5, Trường tiểu học Đuốc Sống, phường Tân Định, người xuất sắc giành 2 huy chương vàng bơi lội tại giải, đứng đầu tiên trong danh sách được khen thưởng, nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Việc thần tượng 'nàng tiên cá' Ánh Viên tạo cho Hương Thảo động lực giành nhiều huy chương vàng bơi lội ẢNH: THÚY HẰNG

Hương Thảo cho biết em được ba mẹ cho đi học bơi từ lúc 6 tuổi tại hồ bơi trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM. Ban đầu em chỉ nghĩ đi bơi cho khỏe, rèn luyện thể chất, xong dần dần càng tập luyện em càng yêu thích bơi lội hơn.

"Hầu như chiều nào em cũng đi tập bơi. Mỗi tuần em tập bơi khoảng 6 buổi, mỗi buổi có thể 2 tiếng", nữ học sinh cho biết.

Trước khi đến với giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2025 và giành 2 huy chương vàng (khi thi đấu, Hương Thảo là học sinh lớp 4), Hương Thảo đã tham gia nhiều giải bơi lội cấp quận, cấp thành phố và giành rất nhiều huy chương vàng, bạc, đồng. "Em thần tượng cô Ánh Viên. Từ rất nhỏ em đã xem cô bơi lội, thi đấu, bây giờ em cũng xem cô dạy bơi trên YouTube, TikTok. Em thích sau này cũng có thể trở thành một cô giáo truyền cảm hứng cho mọi người học bơi lội giống như cô Ánh Viên", Hương Thảo cho hay.

Hàng loạt huy chương vàng, bạc, đồng, TP.HCM liên tục giữ vững ngôi đầu cả nước về thể thao học sinh phổ thông

Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc là giải thường niên lớn nhất cả nước do Bộ GD-ĐT tổ chức. Năm 2025, giải diễn ra từ ngày 8.6 đến 16.6.2025 ở TP.Huế. Toàn quốc có 53 đoàn từ 53 sở GD-ĐT với 2.267 vận động viên học sinh tranh tài ở 186 bộ huy chương của 5 môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, bơi, điền kinh và vovinam.

Bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng phòng Học sinh, sinh viên, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết đoàn thể thao học sinh phổ thông TP.HCM giành ngôi vị nhất toàn quốc với thành tích: 147 huy chương, gồm 67 huy chương vàng, 41 huy chương bạc, 39 huy chương đồng.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM (hàng sau, bên phải), và ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc ẢNH: THÚY HẰNG

Trong đó, ở môn bơi, TP.HCM hạng nhất toàn đoàn với 86 huy chương. Môn điền kinh, TP.HCM cũng hạng nhất toàn đoàn với 32 huy chương. Môn vovinam và bóng rổ, TP.HCM cũng hạng nhất toàn đoàn. Riêng môn bóng đá, đoàn thể thao TP.HCM ở hạng khuyến khích, đây cũng là môn thể thao mà ngành giáo dục TP.HCM cho biết sẽ cố gắng hơn ở các năm sau.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết thành tích này là kết quả của sự nỗ lực, kiên trì và tinh thần thi đấu hết mình của các em học sinh, cũng là nhờ sự đồng hành, đầu tư của phụ huynh TP.HCM. Bên cạnh đó, là nhờ sự quan tâm của UBND, HĐND TP.HCM, sự phối hợp chặt chẽ của Sở Văn hóa - Thể thao tạo điều kiện vật chất, kinh phí hậu cần để đoàn tham gia tốt nhất.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu ẢNH: THÚY HẰNG

Ông Hiếu cho hay thành tích của thể thao học sinh TP.HCM luôn dẫn đầu cả nước. Có thể kể tới như ở giải Hội khỏe Phù Đổng, trong suốt 10 kỳ của giải này, TP.HCM đã 10 lần liên tiếp đạt ngôi vị nhất toàn đoàn. Ngoài ra, tại các kỳ đại hội thể thao toàn quốc, đoàn thành phố cũng thường xuyên dẫn đầu và giành được nhiều huy chương ở hầu hết các môn thi đấu...

Các vận động viên là học sinh được phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng từ cấp trường. Nhờ phương pháp huấn luyện bài bản, khoa học và tinh thần quyết tâm cao, các em học sinh đạt nhiều thành tích cao.

"Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục ban hành và hoàn thiện các chính sách, chế độ khuyến khích học sinh năng khiếu thể thao, cũng như học sinh phổ thông có thành tích đặc biệt. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là đào tạo vận động viên chuyên nghiệp, mà còn là rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và tinh thần, giúp các em học tập tốt hơn, trở thành công dân toàn cầu, người có ích cho xã hội và đất nước", ông Nguyễn Văn Hiếu khẳng định.

Trong buổi tuyên dương, khen thưởng hôm nay, hơn 250 cá nhân là học sinh, chỉ đạo viên, huấn luyện viên, lãnh đội có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM.