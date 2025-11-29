Phát huy vai trò đầu tàu, tiên phong

Những năm qua, Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế hiện đại như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và kinh tế biển. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy toàn diện các ngành, đặc biệt là nông nghiệp và môi trường – hai lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó thủ tướng Lê Thành Long (thứ 2 từ trái qua) tham gia hội nghị triển khai đề án Phát triển và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Xác định nhiệm vụ trung tâm, Sở NN-MT TP.Đà Nẵng tập trung tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ, cơ giới hóa sản xuất và gắn kết công nghệ vi mạch bán dẫn trong nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.

Đi đôi với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới mô hình sản xuất theo hướng kinh tế đa giá trị, nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp tuần hoàn. Ngành cũng chú trọng hoàn thiện chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ nông sản, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh phát triển kinh tế, việc đầu tư hạ tầng phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và phục vụ sản xuất nông nghiệp được xem là nhiệm vụ then chốt.

Sở NN-MT đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm; đổi mới phương thức điều hành theo hướng minh bạch, chủ động và hiệu quả.

Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan được tạo điều kiện để phát huy vai trò, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, hướng đến mục tiêu chung xây dựng Đà Nẵng trở thành "thành phố môi trường", "thành phố đáng sống".

Trong giai đoạn 2025–2030, ngành đặt ra nhiều chỉ tiêu mang tính đột phá. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng khu vực nông – lâm – thủy sản đạt 6–6,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,66%.

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 75,7%, trong đó 45,3% đạt chuẩn nâng cao và 11,3% đạt chuẩn hiện đại. Ít nhất 50% thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 10% thôn đạt chuẩn nông thôn mới thông minh.

Về môi trường, Đà Nẵng đặt mục tiêu thu gom và xử lý 99,3% chất thải rắn sinh hoạt đô thị, 100% hộ đô thị và 80% hộ nông thôn được sử dụng nước sạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 58%.

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm

Để thực hiện các mục tiêu này, Sở NN-MT đề ra nhiều nhóm giải pháp trọng tâm như nâng cao năng suất lao động; phát triển các ngành kinh tế mới dựa trên khoa học – công nghệ; tiên phong trong kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và kinh tế tri thức.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng tham quan quầy trưng bày sản phẩm OCOP ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngành hướng đến đóng góp vào mục tiêu chung đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, một đô thị biển quốc tế gắn với du lịch và các ngành kinh tế mũi nhọn.

Cùng với đó, mô hình "Chính quyền số – Đô thị thông minh – Nền hành chính hiện đại" tiếp tục được triển khai, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Sở khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao; phát triển sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực như sâm Ngọc Linh, quế Trà My; thúc đẩy xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa.

Với định hướng chiến lược rõ ràng và hệ thống giải pháp đồng bộ, ngành NN-MT Đà Nẵng đang khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình đưa thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, một cực tăng trưởng mới của Việt Nam và khu vực.