Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai xử lý thế nào với gần 900 trụ sở dôi dư sau sáp nhập?

Đức Nhật
Đức Nhật
04/11/2025 09:39 GMT+7

Gia Lai có gần 900 trụ sở dôi dư sau sáp nhập, Sở Tài chính đề xuất nhiều phương án xử lý, trong đó phần lớn giao lại cho địa phương.

Ngày 4.11, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo về công tác sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công và đề xuất phương án xử lý nhà, đất là trụ sở dôi dư trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập.

Gia Lai xử lý thế nào với gần 900 trụ sở dôi dư sau sáp nhập? - Ảnh 1.

Gia Lai có gần 900 trụ sở dôi dư cần xử lý

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo báo cáo, toàn tỉnh Gia Lai đang quản lý 900 xe ô tô. Tất cả đều đảm bảo tiêu chuẩn, định mức theo quy định, không có xe dôi dư.

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đang quản lý và sử dụng 570 ô tô. Trong đó, có 5 xe phục vụ công tác của các chức danh, 250 xe phục vụ công tác chung và 315 xe chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, xe tập lái.

Ở cấp xã, phường, tổng số xe đang quản lý là 331 chiếc, trong đó 139 xe phục vụ công tác chung tại 117 xã, phường và 192 xe chuyên dùng phục vụ lĩnh vực công ích, vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự đô thị...

Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện có 5.753 trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp, trong đó 892 trụ sở dôi dư cần xử lý sau sắp xếp.

Gia Lai xử lý thế nào với gần 900 trụ sở dôi dư sau sáp nhập? - Ảnh 2.

Đa phần là các điểm trường mẫu giáo, tiểu học dôi dư do đã chuyển về điểm trường chính

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh Gia Lai xem xét, thống nhất chủ trương giao 62 cơ sở cho UBND cấp xã hoặc các cơ quan, đơn vị khác tiếp tục quản lý, bố trí làm trụ sở hoặc chuyển đổi sang mục đích công cộng.

Có 168 cơ sở được đề xuất điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị hoặc UBND cấp xã quản lý, sử dụng hoặc làm thiết chế văn hóa, thể thao, công viên.

Ngoài ra, 47 cơ sở sẽ được chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý, và 615 cơ sở còn lại giao cho UBND cấp xã quản lý, xử lý theo đề xuất của địa phương, thực hiện giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tin liên quan

Cà Mau xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp ra sao?

Cà Mau xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp ra sao?

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Cà Mau có 99 trụ sở công dôi dư. Tỉnh cam kết không để tài sản công lãng phí.

Khám phá thêm chủ đề

trụ sở dôi dư giao đất Cho thuê đất Tài sản công Gia Lai sáp nhập trụ sở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận