Gia Lai xử lý thế nào với gần 900 trụ sở dôi dư sau sáp nhập?

Ngày 4.11, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo về công tác sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công và đề xuất phương án xử lý nhà, đất là trụ sở dôi dư trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập.

Gia Lai có gần 900 trụ sở dôi dư cần xử lý ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo báo cáo, toàn tỉnh Gia Lai đang quản lý 900 xe ô tô. Tất cả đều đảm bảo tiêu chuẩn, định mức theo quy định, không có xe dôi dư.

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đang quản lý và sử dụng 570 ô tô. Trong đó, có 5 xe phục vụ công tác của các chức danh, 250 xe phục vụ công tác chung và 315 xe chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, xe tập lái.

Ở cấp xã, phường, tổng số xe đang quản lý là 331 chiếc, trong đó 139 xe phục vụ công tác chung tại 117 xã, phường và 192 xe chuyên dùng phục vụ lĩnh vực công ích, vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự đô thị...

Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện có 5.753 trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp, trong đó 892 trụ sở dôi dư cần xử lý sau sắp xếp.

Đa phần là các điểm trường mẫu giáo, tiểu học dôi dư do đã chuyển về điểm trường chính ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh Gia Lai xem xét, thống nhất chủ trương giao 62 cơ sở cho UBND cấp xã hoặc các cơ quan, đơn vị khác tiếp tục quản lý, bố trí làm trụ sở hoặc chuyển đổi sang mục đích công cộng.



Có 168 cơ sở được đề xuất điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị hoặc UBND cấp xã quản lý, sử dụng hoặc làm thiết chế văn hóa, thể thao, công viên.

Ngoài ra, 47 cơ sở sẽ được chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý, và 615 cơ sở còn lại giao cho UBND cấp xã quản lý, xử lý theo đề xuất của địa phương, thực hiện giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.