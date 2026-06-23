Công trình tiêu biểu: Những cung đường mang theo khát vọng phát triển đất nước

Thực hiện Quyết định số 1008 của Thủ tướng Chính phủ về đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc", Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ban hành kế hoạch triển khai đợt thi đua tình nguyện tham gia hỗ trợ hoàn thành mục tiêu này.



Thanh niên tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ xây nhà mới cho người dân phải di dời để phục vụ dự án đường cao tốc ẢNH: CTV

Nhiệm vụ trọng tâm được xác định là tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ ý nghĩa của dự án; hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB); di dời tài sản, tháo dỡ công trình; hỗ trợ thu hoạch nông sản, tận thu rừng sản xuất; hỗ trợ các hộ dân phải di dời và thường xuyên động viên lực lượng thi công trên công trường. Những nhiệm vụ tưởng chừng giản đơn ấy lại đóng vai trò quan trọng trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn của nhiều dự án cao tốc.

Từ Tuyên Quang, Quảng Trị, Đà Nẵng đến Đồng Nai, Bình Dương (cũ) hay Cà Mau, hàng trăm đội hình thanh niên tình nguyện đã đồng loạt ra quân. Không chỉ là hoạt động tình nguyện, đó còn là quá trình tạo dựng sự đồng thuận xã hội. Bởi phía sau mỗi mét đất bàn giao là những câu chuyện về cuộc sống, sinh kế và sự chia sẻ của người dân với các dự án phát triển đất nước. Chính sự gần gũi, trách nhiệm của thanh niên đã giúp nhiều địa phương tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB - khâu vốn được xem là nút thắt lớn nhất của nhiều dự án hạ tầng.

Dấu ấn của thanh niên không chỉ được thể hiện bằng tinh thần mà còn bằng những kết quả cụ thể. Theo báo cáo của T.Ư Đoàn, lực lượng thanh niên tình nguyện đã tham gia hỗ trợ tháo dỡ 5.321 căn nhà và 1.525 công trình chuồng trại, vật kiến trúc phục vụ công tác GPMB. Đằng sau những con số ấy là hàng chục nghìn ngày công lao động của đoàn viên, thanh niên trên khắp cả nước.

Không chỉ hỗ trợ người dân, thanh niên còn đồng hành với lực lượng thi công trên các công trường. Nhiều tỉnh, thành Đoàn tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên kỹ sư, công nhân làm việc xuyên tết trên các dự án cao tốc. Những phần quà, bữa ăn, lời động viên tuy không lớn về vật chất nhưng góp phần tiếp thêm động lực cho những người đang ngày đêm làm việc để hoàn thành các tuyến đường đúng tiến độ.

Điểm đáng chú ý của công trình thanh niên này là sự gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu phát triển KT-XH. Vào thời điểm triển khai, nhiều dự án cao tốc vẫn gặp khó khăn trong công tác GPMB. Trong bối cảnh đó, các đội hình thanh niên đã trở thành lực lượng hỗ trợ hiệu quả cho chính quyền địa phương và các ban quản lý dự án.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân di dời tài sản, thu hoạch nông sản, tháo dỡ công trình, thanh niên đã góp phần giảm áp lực cho các lực lượng chức năng, đồng thời tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Nhiều nơi, khi người dân chứng kiến sự tận tâm của các đội hình áo xanh, họ chủ động phối hợp, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Việc đồng hành cùng mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc cho thấy bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy tổ chức phong trào: đưa thanh niên đến với những lĩnh vực trọng yếu của đất nước, nơi cần sức trẻ, trí tuệ và tinh thần cống hiến.