Từ 15.7, nhiều dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ thu phí

Ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết, trước đó cục đã tổ chức thu phí 5 tuyến cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 từ ngày 2.3, gồm tuyến Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Thu phí trên một tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông ẢNH: KHÁNH HỒNG

Trong thời gian từ ngày 2.3 - 1.6, hệ thống đã ghi nhận hơn 9,78 triệu lượt phương tiện lưu thông, thu trên 944 tỉ đồng phí sử dụng đường bộ cao tốc nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, 4 trung tâm quản lý hệ thống giao thông thông minh (TMC) trên tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2021 đi vào hoạt động giúp giảm 30 - 50% số vụ tai nạn giao thông.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết, từ 15.7 tới, sẽ chính thức thu phí nhiều dự án trong số 12 tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025, gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai thi công lắp đặt thiết bị, phối hợp với các ban quản lý dự án để hoàn thiện, tổ chức thu phí từ 15.7.

Liên quan đến trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam, Cục Đường bộ Việt Nam đã ký hợp đồng với nhà đầu tư 21 trạm, trong đó 20 trạm dừng nghỉ bàn giao mặt bằng đầy đủ, một trạm dừng nghỉ mới bàn giao được 16%. Hiện, có 11/21 trạm dừng nghỉ cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác công trình dịch vụ công thiết yếu; 3 trạm dừng nghỉ chưa hoàn thành, khai thác trạm tạm; 6 trạm dừng nghỉ chưa hoàn thành.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đang đôn đốc, chỉ đạo các nhà đầu tư huy động tổng thể nguồn lực để hoàn thành công trình dịch vụ công trong tháng 6, đưa vào khai thác trước 15.7 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Riêng trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km144 sẽ giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng trước ngày 15.7 tới. Ba trạm dừng nghỉ còn lại trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông gồm: La Sơn - Hòa Liên, hầm Đèo Cả, Mỹ Thuận - Cần Thơ đang chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm triển khai.