Thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị từ 15.7

Bộ Xây dựng vừa ban hành kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện hệ thống quản lý giao thông thông minh, trạm thu phí, kiểm soát tải trọng xe thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.

Hệ thống thu phí thông minh trên cao tốc Mai Sơn - QL45 ẢNH: CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Trong đó, 5 dự án đã đưa vào khai thác gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây vẫn còn nhiều tồn tại cần sớm khắc phục.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong quá trình xử lý các tồn tại. Sau thời hạn 10.6, nếu các hạn chế chưa được khắc phục, bộ sẽ xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.

Cục Đường bộ Việt Nam được giao chỉ đạo các đơn vị khắc phục các tồn tại, rà soát việc kết nối dữ liệu với cơ quan đăng kiểm đối với các trạm cân kiểm tra tải trọng xe, đồng thời hoàn thành đánh giá các chỉ số KPI của hệ thống thu phí trong tháng 6.2026.

Để bù lại phần tiến độ bị chậm, Bộ Xây dựng yêu cầu 5 dự án cao tốc đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ phải hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 25.6, tổ chức thu phí từ ngày 15.7.

Đối với 5 dự án cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang, hệ thống ITS phải hoàn thành trước ngày 30.7 và bắt đầu thu phí từ ngày 15.8. Hai dự án đoạn Cần Thơ - Cà Mau phải hoàn thành trước ngày 25.8 và tổ chức thu phí từ ngày 15.9.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu đẩy nhanh việc hoàn thiện các trung tâm điều hành giao thông (TMC), tập kết và lắp đặt thiết bị, đồng thời triển khai đồng bộ phần mềm ITS và hệ thống thu phí dùng chung.