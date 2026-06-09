TP.HCM: Cử tri đề nghị Nhà nước mua lại trạm thu phí trên quốc lộ 13

Ngày 9.6, Tổ đại biểu HĐND TP.HCM gồm ông Võ Văn Minh (Chủ tịch HĐND TP.HCM); tiến sĩ Ngô Minh Đức (Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế Miền Đông) và ông Nguyễn Hữu Lợi (Phó chủ tịch UBND phường Bình Dương) có buổi tiếp xúc cử tri phường Phú An và phường Chánh Hiệp (TP.HCM).

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM (bên trái) trao đổi với lãnh đạo các địa phương tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND TP.HCM, cử tri phường Chánh Hiệp và Phú An đã nêu kiến nghị về các lĩnh vực kinh tế, hạ tầng; giao thông; quy hoạch; các chế độ chính sách cho cán bộ khu phố, ấp nghỉ việc sau khi sắp xếp các khu phố…

Đáng chú ý, cử tri phường Chánh Hiệp và Phú An còn đề nghị HĐND TP.HCM xem xét mua lại trạm thu phí Suối Giữa trên quốc lộ 13 (đoạn qua 2 phường này) để khai thông phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri phường Chánh Hiệp và Phú An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan đến các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền địa phương, ông Trần Bảo Lâm, Chủ tịch UBND phường Phú An và ông Phạm Minh Thiện, Chủ tịch UBND phường Chánh Hiệp đã giải đáp cho người dân.

Về đề nghị mua lại trạm thu phí Suối Giữa trên quốc lộ 13, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết vấn đề này cũng được UBND tỉnh Bình Dương và nay là TP.HCM rất quan tâm.

"Vấn đề mua lại các trạm thu phí về kinh phí không lớn nhưng cơ chế thì chưa có. Chúng tôi đã yêu cầu các cơ quan chức năng của TP.HCM nghiên cứu, tìm giải pháp mua lại 2 trạm thu phí trên đường ĐT.743B và ĐT.743C, sau đó sẽ tính toán như thế nào để đảm bảo hài hòa lợi ích phát triển của địa phương cũng như lợi ích của nhà đầu tư", ông Võ Văn Minh chia sẻ.

Trạm thu phí Suối Giữa trên quốc lộ 13 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cũng theo ông Võ Văn Minh, trước đây do yêu cầu phát triển của tỉnh (Bình Dương cũ) và khi địa phương chưa có nguồn lực để đầu tư xây dựng quốc lộ 13 nên đã đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ, đầu tư xây dựng.

Do đó, ông Võ Văn Minh cho biết khi khai thông được những vướng mắc về cơ chế (Nhà nước mua lại trạm thu phí-PV), nếu chủ đầu tư muốn thu tiếp cho đến khi hết hợp đồng hoặc dừng thu thì lúc đó Nhà nước sẽ mua lại các trạm thu phí này.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trạm thu phí Suối Giữa thuộc hợp đồng BOT giữa UBND tỉnh Bình Dương (trước đây) với Tập đoàn Becamex về nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 (từ phường Chánh Hiệp đến xã Trừ Văn Thố, TP.HCM) có thời hạn thu phí là 33 năm (2004-2037).