TP.HCM sẽ mua lại 2 trạm thu phí ở Bình Dương cũ để giảm ùn tắc?

Ngày 6.5, tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội thuộc Tổ 1 đại biểu Quốc hội - TP.HCM, đại biểu Võ Văn Minh (Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP.HCM) cho biết các ban: Kinh tế - Ngân sách, Đô thị, Pháp chế (thuộc HĐND TP.HCM) đang tích cực phối hợp UBND TP.HCM nghiên cứu tính khả thi và thủ tục pháp lý để mua lại 2 trạm thu phí trên đường ĐT.743B và ĐT.743C thuộc địa bàn 2 phường Bình Hòa và Tân Khánh (TP.HCM) bằng nguồn vốn ngân sách.

Cụ thể, sáng cùng ngày 6.5, Tổ 1 đại biểu Quốc hội - TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường: Thuận An, Thuận Giao, Bình Hòa, Lái Thiêu, An Phú (TP.HCM).

Cử tri phường Bình Hòa phản ánh nguy cơ mất an toàn giao thông và tai nạn giao thông tại trạm thu phí Lái Thiêu trên quốc lộ 13 (do Tập đoàn Becamex đầu tư) do việc bố trí bất hợp lý trạm thu phí và phân làn giao thông.

Ông Võ Văn Minh thông tin về việc mua lại trạm thu phí tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan đến lĩnh vực này, đại biểu Nguyễn Thế Duy (Tổ 1 đại biểu Quốc hội - TP.HCM; Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Becamex) cho biết tập đoàn này đang phối Sở Xây dựng TP.HCM để bố trí lại, di dời, phân luồng giao thông cho hợp lý.

Trước đó, cử tri các phường: Phú Lợi, Thủ Dầu Một (TP.HCM) cũng phản ánh về các trạm thu phí trên địa bàn Bình Dương cũ (Thanh Niên đã thông tin trong bài TP.HCM: Đường 12 km, đầu tư 67 tỉ đồng, đã thu phí 24 năm vẫn chưa dừng hoạt động.

Liên quan đến các vấn đề này, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết: "Trước đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cũng đã thống nhất sẽ mua lại 2 trạm thu phí trên đường ĐT.743B thuộc nhánh ĐT.743A và trên đường ĐT.743C nhưng do vướng cơ chế và các thủ tục pháp lý nên chưa thực hiện được. Nay với cơ chế mới, HĐND TP.HCM đang phối hợp các cơ quan hữu quan nghiên cứu các thủ tục pháp lý để thực hiện mua lại 2 trạm thu phí này để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông", ông Minh cho hay.

Trạm thu phí gây ùn tắc giao thông?

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trạm thu phí trên đường ĐT.747B thuộc nhánh ĐT.747A đi qua phường Thái Hòa, TP.HCM; từ miễu ông Cù đến cầu ông Tiếp, giáp ranh Đồng Nai) có chiều dài hơn 12 km, do Công ty cổ phần lâm sản và xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương (GENIMEX) đầu tư xây dựng và thu phí từ năm 2001 cho đến nay.

Trước đó, trả lời PV, lãnh đạo Công ty GENIMEX cho biết tuyến đường này đã được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 67,8 tỉ đồng, trong đó kinh phí xây dựng hơn 51,1 tỉ đồng và kinh phí đầu tư thiết bị thu phí không dừng hơn 16,7 tỉ đồng.

Trạm thu phí trên đường ĐT.743B thuộc nhánh ĐT.743A ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo hợp đồng BOT (xây dựng - khai thác - chuyển giao) giữa GENIMEX với UBND tỉnh Bình Dương thực hiện từ năm 2001 đến 2025 có giá thu đối với xe ô tô dưới 16 chỗ ngồi và dưới 5 tấn là 10.000 đồng/lượt; xe ô tô trên 16 chỗ ngồi và trên 5 tấn có giá thu là 20.000 đồng/lượt (thu tiền tại trạm 1, qua trạm 2 không phải thanh toán).

Lãnh đạo GENIMEX cũng cho biết theo hợp đồng BOT kể trên thời hạn thu phí đến năm 2032 mới hết hạn.

Còn trạm thu phí trên đường ĐT.743C (phường Bình Hòa, TP.HCM) do Công ty vật liệu và xây dựng Bình Dương đầu tư, thu phí từ năm 2026 đến nay.

Theo hợp đồng BOT giữa UBND tỉnh Bình Dương và Công ty vật liệu và xây dựng Bình Dương, thời hạn thu phí của trạm này cũng đến năm 2032 mới hết hạn.

Cũng theo phản ánh của cử tri, về tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông thường xuyên ở đoạn đường có các trạm thu phí này, nhất là vào giờ cao điểm và đặc biệt là phương thức thu phí bất hợp lý khi xe cộ qua lại một đoạn đường ngắn (từ đường nhánh ra) nhưng vẫn phải trả phí toàn tuyến.

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị TP.HCM xem xét mua lại trạm thu phí cầu Phú Cường trên đường Huỳnh Văn Cù (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) do Công ty cổ phần BOT cầu Phú Cường đầu tư, thu phí từ năm 2007.