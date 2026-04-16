TP.HCM: Cấm xe máy qua cầu vượt 550, di dời trạm thu phí Lái Thiêu

Chiều 16.4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin việc cấm xe máy qua cầu vượt 550 và các giải pháp chấn chỉnh tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực gần trạm thu phí Lái Thiêu trên quốc lộ 13.

Vì sao cấm xe máy qua cầu vượt 550?

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), trước đây xe máy chỉ được phép lưu thông qua cầu vượt 550 trên đường ĐT743 (phường Bình Hòa giáp phường Dĩ An) trong 2 khung giờ cao điểm là từ 6 - 8 giờ và 16 giờ 30 - 18 giờ 30.

Tuy nhiên, qua theo dõi thực tế, khu vực này đã xảy ra nhiều vụ va chạm giữa xe mô tô và ô tô, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 20.3.2026, các đơn vị chức năng đã phối hợp kiểm tra hiện trường, nghiên cứu và đề xuất phương án cấm xe máy lưu thông trên cầu vượt.

Đến ngày 6.4.2026, Tập đoàn Becamex chính thức triển khai cấm hoàn toàn xe máy qua cầu vượt 550 nhằm đảm bảo an toàn.

Dù vậy, theo ghi nhận, sau khi áp dụng quy định mới, vẫn còn nhiều người dân giữ thói quen cũ, điều khiển xe máy lên cầu vượt.

Những ngày đầu, lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở, hướng dẫn. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã bắt đầu xử phạt các trường hợp vi phạm.

Sở Xây dựng TP.HCM đã giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo dõi sát tình hình tại khu vực cầu vượt 550, từ đó đề xuất các phương án điều chỉnh tổ chức giao thông phù hợp trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Kiên Giang tại họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Giải cứu "điểm đen" giao thông gần trạm thu phí Lái Thiêu

Trả lời báo chí về tình trạng giao thông lộn xộn, mất an toàn đã tồn tại nhiều năm khu vực quanh trạm thu phí Lái Thiêu trên quốc lộ 13. Ông Giang cho biết hiện khu vực trạm thu phí Lái Thiêu do Tập đoàn Becamex quản lý, nằm ngay giao lộ đường vào cầu Phú Long - quốc lộ 13.

Tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra do giao lộ này đang bị đóng, buộc các phương tiện từ cầu Phú Long muốn rẽ trái vào quốc lộ 13 phải rẽ phải và quay đầu tại giao lộ quốc lộ 13 - Vĩnh Phú 42, cách đó khoảng 200 m.

Để hạn chế xung đột giao thông, cơ quan chức năng đã lắp đặt biển cấm rẽ trái và quay đầu từ 6 - 22 giờ. Theo quy định, xe 2 bánh muốn quay đầu phải rẽ vào đường Vĩnh Phú 42 và chờ đèn tín hiệu. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không chấp hành, tự ý quay đầu xe, gây mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng này, ngày 14.1, Sở Xây dựng đã chủ trì cuộc họp với Công an TP.HCM, UBND phường Bình Hòa và phường Lái Thiêu, thống nhất phương án mở lại giao lộ đường vào cầu Phú Long - quốc lộ 13; đồng thời yêu cầu Tập đoàn Becamex di dời trạm thu phí đến vị trí phù hợp hơn.

Theo kế hoạch, việc mở lại giao lộ dự kiến được triển khai trong tháng 5.2026. Hiện Tập đoàn Becamex đang xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phương án di dời trạm thu phí.

Trong thời gian chờ triển khai các giải pháp hạ tầng, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ đề nghị lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại khu vực giao lộ quốc lộ 13 - Vĩnh Phú 42 và cầu Phú Long - quốc lộ 13, nhằm đảm bảo trật tự và an toàn giao thông.