Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM thông tin vụ cháy nhà trọ khiến 2 người tử vong

Uyển Nhi
16/04/2026 17:02 GMT+7

Công an TP.HCM thông tin vụ cháy nhà trọ khiến 2 người tử vong, đồng thời nêu các quy định phòng cháy chữa cháy.

Cháy nhà trọ khiến 2 người chết: Diện tích nhỏ, hậu quả nặng nề

Chiều 16.4, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Công an TP.HCM thông tin về vụ cháy nhà trọ khiến 2 người chết và 5 người bị thương ở TP.HCM.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng phòng PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TP.HCM) cho biết, vụ cháy xảy ra 3 giờ sáng 12.4 ở nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) với diện tích 20 m2.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 người chết và 5 người bị thương. 5 người bị thương gồm: L.V.C (nam, 29 tuổi), N.D.L (nam, 25 tuổi), N.M.Y (nữ, 25 tuổi), Đ.G.H (nam, 21 tuổi) và N.K.N.D.A (nam, 1 tuổi).

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục phối hợp đơn vị liên quan để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Công an TP.HCM thông tin vụ cháy nhà trọ khiến 2 người chết ở TP.HCM - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng thông tin về vụ cháy nhà trọ khiến 2 người chết và nêu các quy định phòng cháy chữa cháy

ẢNH: UYỂN NHI

Phân loại nhà trọ theo quy định phòng cháy chữa cháy

Theo thượng tá Nguyễn Văn Tùng, về công tác phòng cháy chữa cháy, nhà cao tầng được ngăn thành nhiều phòng để cho thuê được chia thành 2 quy mô để áp dụng quy định về phòng cháy chữa cháy.

Đối với công trình từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn trên 3.000 m2, chủ đầu tư bắt buộc phải thực hiện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Trong khi đó, đối với nhà dưới 7 tầng và có diện tích sàn dưới 3.000 m2, thuộc nhóm không phải thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thi công, tự kiểm tra, nghiệm thu và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở trước khi đưa vào hoạt động.

Các yêu cầu kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy được xác định dựa trên quy mô công trình. Riêng đối với công trình từ 7 tầng trở lên thì áp dụng theo QCVN 06:2022/BXD (sửa đổi năm 2023) của Bộ Xây dựng.

Công an TP.HCM thông tin vụ cháy nhà trọ khiến 2 người chết ở TP.HCM - Ảnh 2.

Đường vào hiện trường vụ cháy, ảnh chụp ngày 12.4

ẢNH: TRẦN KHA

Về yêu cầu thoát nạn, công trình từ 7 tầng trở lên phải bố trí tối thiểu 2 lối thoát nạn, trong đó chiều rộng cầu thang không nhỏ hơn 0,9 m. Tuy nhiên trong một số trường hợp cụ thể, quy chuẩn vẫn cho phép bố trí 1 lối thoát nạn nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, các khu vực có công năng khác nhau như khu kinh doanh, khu để xe và khu ở phải được ngăn cách bằng các vật liệu ngăn cháy, chống cháy với giới hạn chịu lửa tối thiểu 30 phút nhằm hạn chế cháy lan.

Về hệ thống và phương tiện phòng cháy chữa cháy, nhà từ 3 tầng trở lên phải lắp đặt hệ thống báo cháy; đồng thời cần trang bị các phương tiện cần thiết như hệ thống chữa cháy phù hợp với quy mô, đèn chiếu sáng sự cố, bình chữa cháy tại chỗ và các dụng cụ phá dỡ thô sơ phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cháy nhà trọ tại TP.HCM, 2 người chết: Khoảnh khắc sinh tử thả bé gái từ lầu cao xuống

Vụ cháy nhà trọ tại TP.HCM xảy ra rạng sáng 12.4 khiến 2 người chết, nhiều người bị thương. Những nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút mọi người thả bé gái nhỏ tuổi từ lầu cao xuống để thoát khỏi đám cháy.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận