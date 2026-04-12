Cháy nhà trọ tại TP.HCM, 2 người chết: Khoảnh khắc sinh tử thả bé gái từ lầu cao xuống

Hơn 10 giờ ngày 12.4, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp). Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của 2 người và khiến nhiều người khác phải nhập viện cấp cứu.

Lửa bùng từ tầng trệt, khói đen bao trùm lối thoát

Theo người dân tại hiện trường, căn nhà xảy ra hỏa hoạn là loại hình nhà ở kết hợp cho thuê trọ. Bà H., một người dân sống cạnh hiện trường, chưa hết bàng hoàng kể lại: "Lúc đó khoảng 3 giờ, khu phố đang ngủ say thì nghe tiếng nổ bùng bùng. Mọi người đến thì thấy cháy xuất phát từ tầng trệt (nơi để xe máy). Khói đen kịt bốc lên từ tầng trệt, lùa thẳng theo lối cầu thang duy nhất lên các phòng trọ phía trên khiến mọi người bị ngộp, không thấy đường mò ra".

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trong cơn hoảng loạn, nhiều người ở các tầng trên cao đã phải leo qua ban công, nhảy sang mái tôn nhà hàng xóm để thoát thân.

Một nhân chứng tên C. xúc động nhớ lại khoảnh khắc cứu bé gái: "Tội nghiệp nhất là nhà có bé gái nhỏ mới vài tuổi. Khói dày đặc đến mức mẹ bé không thấy đường đi, chỉ biết ôm con kêu cứu. Tôi thấy một người nào đó đứng trên lầu thả bé xuống cho người phía dưới chụp lấy. May mắn là bé an toàn, trong khi những người lớn xung quanh đều bị ám khói đen thui, xỉu hết".

Vụ cháy nhà trọ 2 người tử vong: Tình trạng các nạn nhân khác ra sao?

Đường vào vụ cháy bị phong tỏa ẢNH: TRẦN KHA

Theo người dân địa phương, khi phát hiện lửa bùng phát, vợ chồng chủ nhà đã nỗ lực mở cửa thoát hiểm phía trước để các sinh viên, người lao động ở trọ chạy ra ngoài. Tuy nhiên, do khói bốc quá nhanh và dày đặc, những người ở các phòng phía sau đã không kịp thoát thân và bị ngạt khói.

Hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân

Nhiều người dân cho biết thêm, khi cháy, điện bị cúp, trời lại tối nên người dân xung quanh không thể tiếp cận trực tiếp. Người dân chỉ biết dùng nước sinh hoạt tạt vào các vách tường lân cận để ngăn cháy lan trong lúc chờ lực lượng chức năng.

Đến hơn 10 giờ cùng ngày, 2 nạn nhân tử vong được xác định là người từ tỉnh khác đến thuê trọ. Những người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố.

Các con đường, hẻm vào khu vực vụ cháy bị phong tỏa, người dân lưu thông đến đây được yêu cầu di chuyển hướng khác ẢNH: TRẦN KHA

Trao đổi với Báo Thanh Niên, một lãnh đạo UBND phường Tân Thới Hiệp cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

"Bước đầu, địa phương hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 10 triệu đồng và người bị thương 5 triệu đồng. Chúng tôi đã chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể phối hợp nắm bắt gia cảnh của các nạn nhân, đa phần là người dân từ các tỉnh lên thành phố mưu sinh, để có hướng hỗ trợ thêm. Đồng thời, phường cũng đã báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để xin thêm nguồn hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân", vị này thông tin thêm.

Nguyên nhân vụ cháy nhà trọ ở phường Tân Thới Hiệp đang được Công an TP.HCM điều tra làm rõ.