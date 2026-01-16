Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên đốt nhà trọ ép bạn gái quay về

Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Chúc (28 tuổi, trú xã Vĩnh Thành, Phú Thọ) để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.



Trước đó, rạng sáng 14.1, Trung tâm chỉ huy Công an Hà Nội nhận tin báo cháy tại khu nhà trọ số 58 Thanh Bình (P.Hà Đông, Hà Nội), liền huy động lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát Phản ứng nhanh và Công an P.Hà Đông đến hiện trường tổ chức dập lửa, cứu nạn.

Nguyễn Văn Chúc tại cơ quan điều tra ẢNH: CACC

Vụ cháy được lực lượng chức năng dập tắt kịp thời. Quá trình làm nhiệm vụ, cảnh sát đã hướng dẫn gần 10 người thoát ra ngoài an toàn. Vụ cháy không ghi nhận thương vong.

Tại hiện trường, cảnh sát đã khống chế Nguyễn Văn Chúc có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ cháy. Chúc cũng đang thuê phòng tại khu nhà trọ xảy ra hỏa hoạn.

Làm việc với cảnh sát, Nguyễn Văn Chúc khai có mâu thuẫn với bạn gái. Rạng sáng 14.1, Chúc nhiều lần gọi điện nhưng bạn gái không chịu quay về nhà trọ.



Cảnh sát có mặt tại hiện trường dập lửa ẢNH: THÚY CHU

Bực tức, Chúc đã đốt giấy ăn rồi dí lửa vào chăn, gối trong căn phòng ở tầng 3 của khu nhà trọ. Sau đó, Chúc dùng điện thoại quay lại và gọi cho bạn gái với mục đích gây sức ép để người này quay về phòng trọ.

Ngọn lửa sau đó bùng phát tại căn phòng Chúc thuê và lan sang phòng bên cạnh.

Rất may, các khách trọ đã được hướng dẫn thoát nạn kịp thời nên không gây thiệt hại về người.