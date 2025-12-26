Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Mâu thuẫn tình cảm, bóp cổ người tình tử vong tại nhà trọ ở Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
26/12/2025 17:01 GMT+7

Xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, người đàn ông ở Vĩnh Long bóp cổ người tình tử vong tại nhà trọ, rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ngày 26.12 cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Văn Trung (42 tuổi, ở xã Lộc Thuận, Vĩnh Long), để điều tra về hành vi giết người. Trung là bị can đã dùng tay bóp cổ người tình tử vong.

Khởi tố bị can bóp cổ người yêu tử vong ở nhà trọ - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai đối với bị can Trần Văn Trung để điều tra về hành vi giết người

ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, Trung có mối quan hệ tình cảm với chị P.T.H (41 tuổi, ở xã Thạnh Trị, Vĩnh Long). Cả 2 sống chung như vợ chồng tại một nhà trọ ở xã Giao Long, Vĩnh Long.

Rạng sáng 18.12, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Trung dùng hai tay bóp cổ khiến chị H. tử vong, sau đó Trung đến Công an xã Giao Long đầu thú.

Vụ bóp cổ người tình tử vong nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan vụ nhân viên bảo vệ bị đâm tử vong ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, cơ quan công an đã xác định nguyên nhân ban đầu, đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

