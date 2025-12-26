Mâu thuẫn tình cảm, bóp cổ người tình tử vong tại nhà trọ ở Vĩnh Long

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ngày 26.12 cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Văn Trung (42 tuổi, ở xã Lộc Thuận, Vĩnh Long), để điều tra về hành vi giết người. Trung là bị can đã dùng tay bóp cổ người tình tử vong.

Công an lấy lời khai đối với bị can Trần Văn Trung để điều tra về hành vi giết người ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, Trung có mối quan hệ tình cảm với chị P.T.H (41 tuổi, ở xã Thạnh Trị, Vĩnh Long). Cả 2 sống chung như vợ chồng tại một nhà trọ ở xã Giao Long, Vĩnh Long.

Rạng sáng 18.12, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Trung dùng hai tay bóp cổ khiến chị H. tử vong, sau đó Trung đến Công an xã Giao Long đầu thú.

Vụ bóp cổ người tình tử vong nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.