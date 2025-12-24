Bác tin người phụ nữ bị đâm đã tử vong nhằm lừa đảo quyên góp trên mạng

Ngày 24.12, Công an P.An Khê (TP.Đà Nẵng) khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người phụ nữ bị đâm tử vong trên đường Trường Chinh, kèm lời kêu gọi quyên góp từ thiện là không đúng sự thật và có dấu hiệu lừa đảo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 50 ngày 23.12, một người phụ nữ đi bộ trên đường Trường Chinh (phường An Khê) xảy ra lời qua tiếng lại với một người đàn ông. Sau đó, người này bất ngờ dùng hung khí tấn công liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống đường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc người phụ nữ bị đâm trên đường Trường Chinh (TP.Đà Nẵng) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi người dân đi ngang qua phát hiện sự việc, hô hoán can ngăn, nghi phạm bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng và được các bác sĩ cứu sống.

Tuy nhiên, ngay sau vụ việc, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng từ tài khoản có tên "Sos Sos Toàn Quốc", lan truyền thông tin sai sự thật rằng nạn nhân đã tử vong, để lại 3 con nhỏ và kêu gọi cộng đồng chuyển tiền ủng hộ lo chi phí mai táng. Bài viết còn đính kèm nhiều hình ảnh hiện trường cùng số tài khoản ngân hàng.

Công an khẳng định nạn nhân không tử vong như tin đồn lan truyền kêu gọi quyên góp từ thiện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước thông tin này, Công an P.An Khê khẳng định đây là hình thức lừa đảo kêu gọi từ thiện, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ, không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo công an, nạn nhân bị thương và hiện đã qua cơn nguy kịch. Công an đang tập trung truy bắt nghi phạm để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, tối 23.12, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng cho biết đến 17 giờ cùng ngày (23.12), người phụ nữ bị đâm trên đường Trường Chinh (QL1) đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông dùng vật nhọn tấn công dã man nạn nhân vào vùng đầu, cổ, khiến dư luận bức xúc. Bước đầu cơ quan chức năng xác định 2 người là vợ chồng, quê ở một tỉnh phía bắc, đang trên đường về quê khi đi qua địa phận TP.Đà Nẵng thì phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát.



