Đà Nẵng: Mâu thuẫn trên đường về quê, một phụ nữ bị đâm gục

Chiều tối nay 23.12, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng cho biết đến 17 giờ cùng ngày, người phụ nữ bị đâm ở đường Trường Chinh (QL1) ở TP.Đà Nẵng đã qua cơn nguy kịch.

Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh của một hộ dân trên đường Trường Chinh ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Theo nội dung clip, ban đầu người phụ nữ đi đến nói chuyện với người đàn ông. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, người đàn ông bất ngờ rút vật nhọn tấn công người phụ nữ một cách dã man vào phần đầu và cổ.

Trong đoạn clip, nữ nạn nhân hoảng loạn né tránh, gào khóc cầu cứu trong tuyệt vọng. Dù thời điểm xảy ra sự việc có phương tiện lưu thông qua lại, song không ai kịp thời can thiệp. Người phụ nữ bị đâm gục xuống đường, ôm đầu đau đớn, máu chảy nhiều.

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh ghi lại thời điểm người đàn ông dùng hung khí tấn công người phụ nữ trên đường Trường Chinh ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Một lúc sau, có một người đàn ông trung niên đi xe máy phát hiện sự việc đã dừng xe, lớn tiếng hô hoán "giết người, giết người...".

Thấy có người can thiệp, người đàn ông lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường, để lại nạn nhân nằm bên lề đường. Trong cơn hoảng loạn, người phụ nữ vẫn cố gắng cầu cứu: "Chú ơi cho cháu đi cấp cứu với".

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi côn đồ, tàn nhẫn của người đàn ông.

Người hành hung phụ nữ tháo chạy khi có người đi đường can thiệp ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.An Khê cho biết vụ việc xảy ra trên đường Trường Chinh. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu và tiến hành điều tra.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường ẢNH: Đ.X

Chiều nay 23.12, đại diện lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng cho biết bước đầu xác định 2 người xuất hiện trong clip có mâu thuẫn dẫn đến xô xát là 2 vợ chồng quê ở một tỉnh phía bắc, vào miền Nam sinh sống.

Trong quá trình di chuyển về quê thì phát sinh mâu thuẫn, họ xuống xe khách tại khu vực đường Trường Chinh trên QL1.

"Sau đó, cả hai di chuyển ra Bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng để tiếp tục hành trình về quê thì có lời qua tiếng lại dẫn đến việc người đàn ông dùng hung khí đâm người phụ nữ", vị lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng thông tin.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng vẫn đang khẩn trương truy bắt nghi phạm gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.