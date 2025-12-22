Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ chồng giết vợ, phân xác phi tang xuống biển Đà Nẵng: Tuyên tử hình

Huy Đạt
22/12/2025 19:43 GMT+7

Chỉ vì mâu thuẫn liên quan đến kế hoạch đi du lịch, Trần Bảo Uyên giết vợ một cách man rợ, sau đó phân xác, phi tang xuống biển Đà Nẵng.

Giết vợ man rợ vì mâu thuẫn nhỏ

Chiều 22.12, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Bảo Uyên (63 tuổi, trú P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) mức án tử hình về tội giết người.

Theo cáo trạng, sáng 6.2, sau khi chở con đi học về và mua đồ ăn sáng cho gia đình, Trần Bảo Uyên ở nhà cùng vợ là bà T.T.T.Tr (41 tuổi), con chung và mẹ ruột bị liệt.

Vụ chồng giết vợ, phân xác phi tang xuống biển Đà Nẵng: Tuyên tử hình - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Bảo Uyên tại phiên tòa sơ thẩm chiều 22.12

ẢNH: Đ.X

Khoảng 8 giờ 40 cùng ngày (6.2), khi bà Tr. nói sẽ đi du lịch với bạn học cũ ở Hà Nội, Uyên tỏ thái độ không đồng tình. Lời qua tiếng lại, hai bên mâu thuẫn; trong lúc nóng giận, Uyên đánh mạnh vào đầu vợ, xô nạn nhân ngã xuống sàn bếp, đầu va vào cạnh bàn gây thương tích nặng, chảy nhiều máu và co giật.

Thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu, Uyên tiếp tục dùng chày gỗ đánh nhiều lần vào người bà Tr., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, để che giấu hành vi phạm tội, Uyên kéo thi thể vợ vào phòng vệ sinh và phân xác, rồi lần lượt mang các phần thi thể giấu tại khu vực Cồn Ma (P.Sơn Trà). Đến chiều cùng ngày, bị cáo đưa thi thể vợ lên thuyền, chở ra vùng biển Tiên Sa vứt xuống biển, đồng thời phi tang hung khí.

Bốn ngày sau, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo phát hiện một phần thi thể nữ trôi dạt vào bờ biển H.Núi Thành (tỉnh Quảng Nam cũ). Những ngày tiếp theo, các phần thi thể khác tiếp tục được phát hiện tại tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa) và được xác định là một phần thi thể của bà Tr.

Bị cáo xin giảm án

Tại phiên tòa, bị cáo Uyên thừa nhận toàn bộ hành vi, cho rằng mình không cố ý giết vợ mà do hoảng loạn, mất kiểm soát. 

Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, thể hiện qua việc tiếp tục dùng hung khí đánh nạn nhân và hàng loạt hành vi che giấu tội ác sau đó.

Nói lời sau cùng, Uyên bật khóc xin lỗi gia đình bên vợ và xin được giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX TAND TP.Đà Nẵng đánh giá đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, man rợ, coi thường tính mạng người khác, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội. Từ đó, tòa tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Trần Bảo Uyên.

Công an tỉnh Quảng Nam nhận định một phần thi thể nữ giới trôi dạt vào tận bờ biển tỉnh Ninh Thuận vào sáng 16.2 có thể cũng là thi thể của nạn nhân trong vụ giết vợ phân xác xuống biển ở TP.Đà Nẵng.

