Bị bắt tạm giam vì đâm bạn nhậu

Ngày 14.11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Hùng (44 tuổi, trú tổ dân phố Hương Trà Đông, P.Hương Trà), để điều tra về hành vi giết người, theo khoản 1 điều 123 bộ luật Hình sự. Bị can Hùng là người đâm bạn nhậu.

Bị can Trần Văn Hùng tại cơ quan công an ẢNH: Đ.X

Kết quả điều tra xác định, chiều 24.6, ông Hùng cùng ông Nguyễn Văn Lợi (42 tuổi) và ông Nguyễn Hồng Sanh (55 tuổi) uống bia tại 2 địa điểm khác nhau. Đến tối cùng ngày, khi cả nhóm chuyển vào quán một quán trên QL40B, giữa ông Hùng và ông Lợi nảy sinh mâu thuẫn vì ông Hùng cho rằng ông Lợi trêu ghẹo chủ quán.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày (24.6), ông Hùng mở cốp xe lấy hai con dao, quay lại bàn nhậu, kề dao vào cổ rồi bất ngờ đâm vào ngực phải ông Lợi khiến nạn nhân bị thương tích 13%.

Vụ đâm bạn nhậu đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.