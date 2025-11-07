Đà Nẵng: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can hành hung tài xế xe công nghệ

Ngày 7.11, Công an P.An Khê (TP.Đà Nẵng) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng đối với Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa (cùng trú P.An Khê). Hai bị can này liên quan vụ hành hung tài xế xe công nghệ, xảy ra trên địa bàn P.An Khê.

Đọc quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng ẢNH: Đ.X

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 40 ngày 2.11, anh Huỳnh Nhật N. (31 tuổi, quê TP.Huế) điều khiển ô tô BS 75H-025.42 chạy trên đường Ngô Nhân Tịnh, hướng từ Nguyễn Đình Tứ về Tô Vĩnh Diện (P.An Khê, TP.Đà Nẵng).

Thấy 2 ô tô đỗ ngược chiều chiếm gần hết lòng đường, anh N. dừng xe, nhờ nhóm người đang ngồi nhậu phía trước nhà lùi xe giúp để đi qua. Tuy nhiên, Đỗ Đăng Khoa và Nguyễn Hữu Tươi đang ngồi nhậu trong nhà đi ra gây sự, lớn tiếng cãi vã. Khoa không đồng ý lùi xe, còn Tươi dắt xe mô tô ra chặn đầu ô tô, la hét và đòi đánh anh N.

Khi anh N. lấy điện thoại ra quay lại sự việc thì bị Tươi và Khoa chửi bới, xông vào đánh khiến anh N. bị thương nặng vùng mặt.

Anh N. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, chẩn đoán bị gãy xương mũi, đa chấn thương. Vụ việc cũng gây ùn tắc giao thông và mất trật tự tại khu vực đường Ngô Nhân Tịnh.

Vụ hành hung tài xế xe công nghệ được đăng tải trên mạng xã hội chiều 3.11, khiến dư luận bức xúc.

Công an P.An Khê sau đó xác minh, mời những người liên quan đến làm rõ.