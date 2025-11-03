Một tài xế xe công nghệ bị đánh trọng thương, gục trên vỉa hè Đà Nẵng

Chiều 3.11, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nam tài xế xe công nghệ bị đánh trọng thương, nằm bất tỉnh trên vỉa hè đường Ngô Nhân Tịnh (P.An Khê, TP.Đà Nẵng), trên mặt có nhiều vết máu.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận bức xúc, cho rằng nhóm người liên quan có hành vi côn đồ và đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc.

Đoạn đường Ngô Nhân Tịnh, nơi xảy ra vụ việc ẢNH: H.Đ

Cụ thể, chiều 2.11, anh H.N.N (31 tuổi, quê TP.Huế) nhận cuốc khách trên đường Ngô Nhân Tịnh. Khi đến trước số nhà 61, anh phát hiện 2 ô tô đỗ chéo nhau chiếm gần hết lòng đường nên hạ kính hỏi nhóm người đang ngồi nhậu gần đó xem có ai là chủ xe để lùi giúp.

Khoảng 10 phút sau, một người trong bàn nhậu, được cho là chủ xe, đứng dậy thách thức, không chịu di chuyển phương tiện.

Hai bên xảy ra cãi vã, sau đó anh N. bị nhiều người trong nhóm lao vào đánh liên tiếp, giật điện thoại và ném đi. Nạn nhân cho biết anh bị hành hung trong hơn 10 phút, khi cố chạy đến trước một nhà dân để gọi điện báo công an thì choáng và ngất xỉu. Khi tỉnh lại, anh N. đã ở Bệnh viện Đà Nẵng.

Hình ảnh tài xế H.N.N với nhiều vết thương ở vùng mặt ẢNH: H.Đ

Theo chẩn đoán của Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, anh N. bị đa chấn thương vùng mặt, gãy chóp mũi và hốc mũi, mắt trái sưng húp, nhiều vị trí khác trên cơ thể bầm tím; dự kiến sẽ được phẫu thuật trong ngày mai 4.11.

“Chỉ cần họ lùi xe khoảng 30 cm, tôi đã có thể chạy qua, nhưng họ không làm và đánh tôi đến nhập viện. Hơn 24 giờ sau, không ai hỏi thăm, chỉ khi hình ảnh tôi bị đánh lan truyền trên mạng mới có người gọi điện xin lỗi và đề nghị gỡ bài viết”, anh N. chia sẻ.

Hiện Công an P.An Khê đã đến bệnh viện lấy lời khai nạn nhân, đồng thời mời những người liên quan đến làm việc.