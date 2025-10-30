Tạm giữ người tát tài xế, bóp cổ hành khách taxi sau va chạm

Ngày 30.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ nghi phạm Phan Duy Tân (42 tuổi, trú tổ dân phố 2, P.Đồng Thuận, Quảng Trị) để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng cùng các vi phạm liên quan.

Lực lượng công an thực hiện lệnh khám xét và tạm giữ Phan Duy Tân (áo trắng) ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, tối 28.10, anh N.V.T (45 tuổi, trú tại xã Quảng Ninh, Quảng Trị) điều khiển taxi lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định (tổ dân phố Trung Bính, P.Đồng Hới) thì bị ô tô BS 73C-156.64 đi ngược chiều lấn làn đâm va gây tai nạn.

Sau va chạm, nam thanh niên điều khiển xe BS 73C-156.64 xuống xe, tát vào mặt tài xế T., đồng thời bóp cổ một hành khách và xô đẩy những người dân có mặt tại hiện trường.

Nguy hiểm hơn, người này lên xe và lùi lại tông vào taxi nhiều lần rồi bỏ chạy, gây bức xúc cho người dân xung quanh nên nhiều người quay clip tung lên mạng xã hội.

Phan Duy Tân trong clip bị tung lên mạng ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an P.Đồng Hới triển khai lực lượng, bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ và truy xét những người liên quan. Công an phường cũng triệu tập Tân lên làm việc vào sáng 29.10.

Tại cơ quan công an, Tân thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Kết quả xét nghiệm (đo vào sáng hôm sau 29.10) cho thấy Tân vẫn có nồng độ cồn trong máu, vi phạm quy định khi điều khiển phương tiện.