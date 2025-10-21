Tài xế ngáo đá chạy xe lạng lách, cầm dao chống trả công an

Chiều 21.10, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc đơn vị đã phối hợp Công an xã Long Thuận khống chế thành công một tài xế ngáo đá (phê ma túy đá - PV), điều khiển xe tải chạy tải lạng lách trên tỉnh lộ 786. Hiện, người này được bàn giao cho Công an xã Long Thuận tiếp tục làm rõ và xử lý.

Tài xế cầm dao tấn công lực lượng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh nhận tin báo từ người dân và Công an xã Long Thuận có một tài xế điều khiển xe tải BS 49H - xxx.xx với tốc độ cao trên tỉnh lộ 786B, đoạn thuộc xã Long Thuận. Người này lạng lách xe, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngay lập tức, tổ công tác triển khai truy đuổi, phối hợp lực lượng Công an xã Long Thuận chặn bắt. Khi được ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác đã huy động một xe tải lớn khác để cản đường, chặn được phương tiện trong khu vực Khu công nghiệp TMTC.

Khi bị dừng xe kiểm tra, tài xế cầm dao cố thủ trong cabin và không hợp tác với hiệu lệnh của lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tuy nhiên sau đó, tài xế cầm dao cố thủ trong cabin, không chấp hành hiệu lệnh và có hành vi chống trả quyết liệt khi lực lượng công an tiếp cận. Sau nhiều phút thuyết phục không thành, tổ công tác phải áp dụng biện pháp nghiệp vụ để khống chế, bắt giữ tài xế an toàn và bàn giao cho Công an xã Long Thuận.

Kiểm tra tại chỗ, cơ quan chức năng phát hiện một thẻ bảo hiểm mang tên N.T.T (40 tuổi, ở xã Bình Mỹ, TP.HCM). Kết quả kiểm tra nhanh, tài xế dương tính với ma túy, không phát hiện nhiễm HIV như lời khai của tài xế này.

Vụ tài xế ngáo đá đang được Công an xã Long Thuận tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định pháp luật.