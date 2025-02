Vụ giết vợ rồi phân xác xuống biển: Phần thi thể trôi dạt đến Ninh Thuận?

Trưa 22.2, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đang nghi ngờ phần thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ biển Ninh Thuận vào ngày 16.2 cũng là của nạn nhân Trương Thị Tuyết Trinh (41 tuổi, ở P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Nạn nhân đã bị chồng là Trần Bảo Uyên (63 tuổi) giết rồi phân xác vứt xuống biển phi tang, sau đó một phần thi thể dạt vào bờ biển Quảng Nam ngày 10.2 (Thanh Niên đã thông tin).

"Sở dĩ tôi nhận định đây là một phần thi thể của nạn nhân, bởi chiếc quần trên một phần thi thể trôi dạt vào bờ biển Ninh Thuận giống như chiếc quần khi nạn nhân còn sống mặc ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, để chắc chắn thì phải giám định AND, việc giám định này do Công an tỉnh Ninh Thuận làm, chúng tôi đang chờ trao đổi kết quả", đại tá Xuân nói.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Bảo Uyên để điều tra về tội giết người.

Giết người vì mâu thuẫn chuyện vợ xin đi chơi với bạn

Cũng theo đại tá Xuân, quá trình đấu tranh, đã mất rất nhiều thời gian bị can mới nhận tội. Bởi khi phát hiện thi thể trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam ngày 10.2, lực lượng chức năng nắm thông tin xuống hiện trường thì phần thi thể này đã được người dân địa phương mang đi chôn cất.

Trần Bảo Uyên tại cơ quan điều tra ẢNH: NAM THỊNH





Nhận định đây là một vụ án mạng, Công an tỉnh Quảng Nam đã lấy mẫu trên phần thi thể, truy xét thì ngày 11.2 mới xác định được danh tính nạn nhân và nơi ở. Sau đó, phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra căn nhà của nạn nhân ở tại P.Nại Hiên Đông thì phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân sử dụng vẫn đổ chuông trong nhà. Ngoài ra, phát hiện dưới bếp, trên tường, trên xe máy (phương tiện mà bị can Uyên chở thi thể vợ đi phi tang) có nhiều vết máu đồng nhất với máu của tử thi sau khi giám định ADN.

Sáng 12.2, lực lượng chức năng mời Trần Bảo Uyên lên Công an P.Nại Hiên Đông làm rõ, nhưng Uyên không nhận tội.

Vì đã thu thập sơ bộ đầy đủ chứng phạm tội và xác định Uyên chính là nghi phạm gây ra vụ án mạng, Công an tỉnh Quảng Nam đã trao đổi thông tin với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối Uyên, chiều cùng ngày (12.2) di lý vào Quảng Nam để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

"Dù đã thu nhập đầy đủ chứng cứ phạm tội nhưng bị can này rất ngoan cố, chúng tôi phải đấu tranh mất 5 ngày thì y mới nhận tội. Bị can khai báo nguyên nhân giết vợ rồi phân xác xuống biển là do vợ xin đi chơi với bạn nhưng bị can không đồng ý, vì cho rằng đầu năm nhà còn nhiều việc. Lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát, rồi Uyên ra tay giết hại vợ mình, mang đi phân xác xuống biển phi tang", đại tá Xuân thông tin thêm.

Đáng chú ý, ngoài phần thi thể nạn nhân Trinh phát hiện ở bờ biển Quảng Nam, sáng 16.2 người dân cũng phát hiện một phần thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ biển xã Thanh Hải (H.Ninh Hải, Ninh Thuận). Phần thi thể này chỉ còn lại từ thắt lưng trở xuống và đang trong tình trạng bị phân hủy.

Công an xã Thanh Hải bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khám nghiệm phần thi thể, sau đó bàn giao cho chính quyền địa phương để chôn cất.

Công an tỉnh Quảng Nam lấy lời khai Trần Bảo Uyên ẢNH: NAM THỊNH

Công an H.Ninh Hải (Ninh Thuận) cũng đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra xác minh phần thi thể nữ này có phải là phần thi thể còn lại của nạn nhân Trương Thị Tuyết Trinh hay không.