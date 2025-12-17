Lừa đảo nạn nhân của lừa đảo, nhóm luật sư 'dỏm' chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng

Ngày 17.12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 14 nghi phạm liên quan đến một đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã lập chuyên án để điều tra đối với nhóm nghi phạm có trụ sở hoạt động tại Campuchia.

Nhóm này bằng thủ đoạn giả danh luật sư, công ty luật nói hỗ trợ các "khách hàng" (là những nạn nhân của các vụ lừa đảo qua mạng trước đó) lấy lại số tiền bị lừa. Các nghi phạm đưa ra lý do để nạn nhân nộp tiền "phí thu hồi" vào các tài khoản ngân hàng mà nhóm cung cấp, rồi chiếm đoạt.

14 nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Cuối tháng 11.2025, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh An Giang, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, triển khai 5 tổ công tác kịp thời truy bắt khi các nghi phạm nhập cảnh về Việt Nam.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ gồm: Nguyễn Tiến Thiết, Nguyễn Duy Tố, Nguyễn Thị Hải, Hồ Sỹ Trường (cùng trú tại Nghệ An); Trần Thùy Trang (trú tại Quảng Trị); Phan Thanh Ngọc Hoàng Linh (trú tại Đồng Tháp); Trương Thị Hạnh (trú tại Lâm Đồng); Trần Văn Huy (trú tại Đắk Lắk); Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Long Phú, Nguyễn Thị Tú Anh, Võ Trung Thiện (cùng trú tại An Giang); Lê Văn Bảo, Bùi Thị Oanh (cùng trú tại Tây Ninh); Mai Thị Tiến (trú tại Hà Tĩnh). Trong đó, nghi phạm Nguyễn Tiến Thiết được xác định cầm đầu đường dây lừa đảo.

Nghi phạm Nguyễn Tiến Thiết được xác định cầm đầu đường dây ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 14 nghi phạm, riêng Nguyễn Thị Tú Anh do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định với thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao và có tổ chức, nhóm nghi phạm này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân trên cả nước, số tiền chiếm đoạt ước tính gần 1.000 tỉ đồng

Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng, truy bắt các nghi phạm liên quan trong đường dây lừa đảo này; và kêu gọi, vận động các nghi phạm đang lẩn trốn tại Campuchia về đầu thú.