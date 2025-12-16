Đánh sập đường dây đa cấp tiền ảo lừa đảo gần 2.000 tỉ đồng

Ngày 16.12, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng) cùng 7 bị can khác trong chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mô hình đa cấp tiền ảo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cấu kết với một số người tại TP.HCM tạo lập dự án "ma" về đồng tiền ảo mang tên "DRK". Nhóm này sau đó đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên mạng xã hội, tung ra nhiều thông tin sai sự thật nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

Bị can Huỳnh Đức Vân (thứ 3 từ phải sang) cùng các bị can liên quan trong vụ án lừa đảo đa cấp tiền ảo tại cơ quan Công an TP.Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Đến cuối năm 2021, sau khi thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư, các bị can đã đánh sập dự án DRK, xóa website, fanpage và các hội nhóm liên quan, lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư rồi quy đổi sang tiền Việt Nam để sử dụng cá nhân.

Căn cứ tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định các bị can đã chiếm đoạt số tiền điện tử gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tương đương gần 2.000 tỉ đồng tại thời điểm năm 2021.

Tài sản được thu giữ để phục vụ công tác điều tra ẢNH: Đ.X

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã áp dụng các biện pháp tố tụng, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng và bất động sản liên quan với tổng giá trị trên 600 tỉ đồng để phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản.

Khám xét nhà bị can Huỳnh Đức Vân, thu giữ nhiều tang vật ẢNH: Đ.X

Công an TP.Đà Nẵng kêu gọi các nghi phạm có liên quan trong vụ án lừa đảo đa cấp tiền ảo sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật; đồng thời đề nghị các cá nhân từng là bị hại của Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, P.Hải Châu) để trình báo, phối hợp giải quyết theo quy định.