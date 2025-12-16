Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đánh sập đường dây đa cấp tiền ảo lừa đảo gần 2.000 tỉ đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
16/12/2025 15:01 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo đa cấp tiền ảo quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 8 bị can, làm rõ hành vi tạo lập dự án 'ma' để chiếm đoạt số tài sản tương đương gần 2.000 tỉ đồng của nhà đầu tư.

Ngày 16.12, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng) cùng 7 bị can khác trong chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mô hình đa cấp tiền ảo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cấu kết với một số người tại TP.HCM tạo lập dự án "ma" về đồng tiền ảo mang tên "DRK". Nhóm này sau đó đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên mạng xã hội, tung ra nhiều thông tin sai sự thật nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

Đánh sập đường dây đa cấp tiền ảo lừa đảo gần 2.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Bị can Huỳnh Đức Vân (thứ 3 từ phải sang) cùng các bị can liên quan trong vụ án lừa đảo đa cấp tiền ảo tại cơ quan Công an TP.Đà Nẵng

ẢNH: Đ.X

Đến cuối năm 2021, sau khi thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư, các bị can đã đánh sập dự án DRK, xóa website, fanpage và các hội nhóm liên quan, lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư rồi quy đổi sang tiền Việt Nam để sử dụng cá nhân.

Căn cứ tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định các bị can đã chiếm đoạt số tiền điện tử gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tương đương gần 2.000 tỉ đồng tại thời điểm năm 2021.

Đánh sập đường dây đa cấp tiền ảo lừa đảo gần 2.000 tỉ đồng- Ảnh 2.

Tài sản được thu giữ để phục vụ công tác điều tra

ẢNH: Đ.X

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã áp dụng các biện pháp tố tụng, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng và bất động sản liên quan với tổng giá trị trên 600 tỉ đồng để phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản.

Đánh sập đường dây đa cấp tiền ảo lừa đảo gần 2.000 tỉ đồng - Ảnh 1.
Đánh sập đường dây đa cấp tiền ảo lừa đảo gần 2.000 tỉ đồng - Ảnh 2.
Đánh sập đường dây đa cấp tiền ảo lừa đảo gần 2.000 tỉ đồng - Ảnh 3.

Khám xét nhà bị can Huỳnh Đức Vân, thu giữ nhiều tang vật

ẢNH: Đ.X

Công an TP.Đà Nẵng kêu gọi các nghi phạm có liên quan trong vụ án lừa đảo đa cấp tiền ảo sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật; đồng thời đề nghị các cá nhân từng là bị hại của Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, P.Hải Châu) để trình báo, phối hợp giải quyết theo quy định.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng

Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa theo mô hình đa cấp biến tướng, lôi kéo hơn 8.000 người trên toàn quốc tham gia, chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo tiền ảo đa cấp Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận