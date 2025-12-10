Giám đốc 'dởm' lừa đảo 1,85 tỉ đồng bằng chiêu môi giới thầu xây dựng

Ngày 10.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Điệp (42 tuổi, trú TP.Hà Nội), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, ngày 1.11.2024, đơn vị tiếp nhận tố giác của ông L.V.H (trú P.An Khê, TP.Đà Nẵng) và ông T.Đ.T (trú P.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về việc bị một nhóm người lừa đảo chiếm đoạt 1,85 tỉ đồng khi môi giới gói thầu xây dựng Dự án khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi tại Khu Công nghiệp Quán Ngang (trước đây thuộc H.Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ).

Công an TP.Đà Nẵng thi hành lệnh bắt Nguyễn Văn Điệp để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: Đ.X

Quá trình điều tra làm rõ, từ tháng 7.2021, khi các doanh nghiệp đang xúc tiến mua lại dự án, Nguyễn Văn Điệp nắm bắt thông tin rồi tự giới thiệu là tổng giám đốc một công ty, người có quyền ký kết, giao thầu. Điệp sau đó thông qua Nguyễn Vân Thạnh tiếp cận các doanh nghiệp có nhu cầu thi công, đặt vấn đề phải chi "hoa hồng" thì mới được nhận thầu.

Tin tưởng vào chức vụ và các hợp đồng Điệp tự ý ký, ông H. và ông T. đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng 1,85 tỉ đồng để bảo đảm việc nhận thầu. Tuy nhiên, toàn bộ các hợp đồng này không có giá trị pháp lý. Trong số tiền lừa đảo chiếm đoạt, Điệp trực tiếp hưởng 1,15 tỉ đồng, số còn lại nhóm môi giới chia nhau.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật.