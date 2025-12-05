Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt 3 người Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo ở Campuchia, bị Interpol truy nã đỏ

Huy Đạt
05/12/2025 08:46 GMT+7

Nhóm 3 người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ vì điều hành đường dây lừa đảo tại Campuchia đã chạy sang TP.Đà Nẵng lẩn trốn và bị bắt giữ.

Ngày 5.12, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã phối hợp Cục Đối ngoại (Bộ Công an) bàn giao 3 nghi phạm người Hàn Quốc cho cơ quan chức năng Hàn Quốc di lý về Seoul. Nhóm 3 nghi phạm gồm Choi Minsu (26 tuổi), Choi Jinwoo (25 tuổi) và Seo Jaeseok (28 tuổi) bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ theo yêu cầu của Hàn Quốc về các tội danh lừa đảo, tổ chức tội phạm và mua bán người.

Theo hồ sơ, nhóm này điều hành một đường dây lừa đảo tình cảm qua mạng tại khu phức hợp Bavet (giáp biên giới Campuchia - Việt Nam). Nhóm người Hàn Quốc đã sử dụng công nghệ Deepfake giả danh phụ nữ để tiếp cận nhiều nạn nhân nam giới, sau đó dụ dỗ tham gia "nhiệm vụ du lịch có trả phí" với cam kết lo toàn bộ chi phí ăn ở, vé máy bay và hoàn tiền sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Công an TP.Đà Nẵng bàn giao 3 người bị Interpol truy nã đỏ cho cơ quan chức năng Hàn Quốc

Khi nạn nhân từ Hàn Quốc sang Việt Nam hoặc Thái Lan, nhóm này tiếp tục dẫn dụ sang Campuchia, tịch thu hộ chiếu, giam giữ và ép họ học "kịch bản lừa đảo" để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến. Từ tháng 8 đến tháng 12.2024, đường dây này đã chiếm đoạt khoảng 1 triệu USD.

Giữa tháng 10.2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng nắm thông tin các nghi phạm bị Interpol truy nã đỏ chạy trốn từ Campuchia sang Việt Nam và đang lẩn trốn tại TP.Đà Nẵng. Lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh và phát hiện cả 3 đang ẩn náu trong một khách sạn ở P.An Hải.

Cuối tháng 10, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an P.An Hải tổ chức bắt giữ nhóm người Hàn Quốc nói trên. Quá trình đấu tranh, cả 3 thừa nhận bị Interpol truy nã đỏ. 

Theo pháp luật Hàn Quốc, mức án cao nhất cho hành vi của nhóm này có thể lên đến tù chung thân.

Khám phá thêm chủ đề

truy nã campuchia Interpol Seoul lừa đảo trực tuyến mua bán người lừa đảo
