Thời sự

Đà Nẵng: Phá 'siêu đường dây rửa tiền' 67.000 tỉ đồng liên quốc gia

Huy Đạt
Huy Đạt
28/11/2025 20:22 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa bóc gỡ 'siêu đường dây rửa tiền' liên quốc gia với dòng tiền hơn 67.000 tỉ đồng, sử dụng hàng nghìn tài khoản 'ma' để lừa đảo và rửa tiền xuyên biên giới.

Ngày 28.11, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, lực lượng nghiệp vụ vừa mở rộng chuyên án, triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô đặc biệt lớn, liên quan hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ, có liên kết với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Đà Nẵng: Phá 'siêu đường dây rửa tiền' 67.000 tỉ đồng liên quốc gia- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố các bị can liên quan đường dây rửa tiền liên quốc gia

ẢNH: Đ.X

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 33 bị can. Ban đầu, dòng tiền giao dịch phục vụ rửa tiền được xác định khoảng 30.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, chuyên án tiếp tục được bóc tách, mở rộng, làm rõ nhiều tầng nấc thủ đoạn tinh vi.

Ngày 27.11, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố thêm 10 bị can, gồm: Lê Văn Ngọc Duy (trú tỉnh Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (trú TP.Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (trú tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (trú tỉnh Nghệ An), Cao Ngọc Sơn, Võ Đại Lượng (cùng trú tỉnh Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long, Nguyễn Minh Sáng (cùng trú tỉnh Gia Lai), Châu Thế Anh và Nguyễn Văn Tuấn (cùng trú tỉnh Quảng Trị).

Kết quả đấu tranh cho thấy, quy mô đường dây vượt xa dự đoán ban đầu, tổng giao dịch rửa tiền lên tới hơn 67.000 tỉ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu đô la Canada. 

Trong các đợt khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, kê biên 2 thửa đất, tạm giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang hồ sơ liên quan việc lập doanh nghiệp “ma”.

Điều tra ban đầu cho thấy, các bị can cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Số tài khoản này được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền xuyên biên giới.

Đến nay, Công an TP.Đà Nẵng đã ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại TP.Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau…, trong đó có nạn nhân bị chiếm đoạt tới 12 tỉ đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý nghiêm.

Khám phá thêm chủ đề

rửa tiền Công nghệ cao campuchia Đà Nẵng lừa đảo tội phạm
