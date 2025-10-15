Đà Nẵng 'siết' chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Ngày 14.10, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết đã có công văn gửi các địa phương cùng với các sở, ban ngành liên quan về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng có trụ sở đóng trên địa bàn, các chủ đầu tư dự án bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản tăng cường thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền năm 2022.

Một dự án bất động sản đang được xây dựng tại trung tâm TP.Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong đó, Sở Xây dựng lưu ý các đơn vị thực hiện việc ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định.

Hằng năm, báo cáo phải đánh giá quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Ngoài ra, thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định của luật Phòng, chống rửa tiền. Rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền…

Cùng với đó, thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền, xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng đề nghị phải có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

Đồng thời, truy cập Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tải các báo cáo để có thông tin kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản nói riêng theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trước những dấu hiệu bất thường về thao túng và đầu cơ gây nhiễu loạn thị trường bất động sản, UBND TP.Đà Nẵng cũng đã ban hành công văn khẩn yêu cầu kiểm tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Đặc biệt, UBND TP.Đà Nẵng tập trung truy vết các hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để thao túng, "thổi giá" nhằm trục lợi, gây bất ổn và nhiễu loạn thị trường bất động sản.