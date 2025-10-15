Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đà Nẵng 'siết' chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/10/2025 19:11 GMT+7

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, chủ đầu tư... có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ nhằm chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

Ngày 14.10, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết đã có công văn gửi các địa phương cùng với các sở, ban ngành liên quan về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng có trụ sở đóng trên địa bàn, các chủ đầu tư dự án bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản tăng cường thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền năm 2022.

Đà Nẵng 'siết' chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản- Ảnh 1.

Một dự án bất động sản đang được xây dựng tại trung tâm TP.Đà Nẵng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong đó, Sở Xây dựng lưu ý các đơn vị thực hiện việc ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định.

Hằng năm, báo cáo phải đánh giá quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Ngoài ra, thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định của luật Phòng, chống rửa tiền. Rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền…

Cùng với đó, thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền, xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng đề nghị phải có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

Đồng thời, truy cập Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tải các báo cáo để có thông tin kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản nói riêng theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trước những dấu hiệu bất thường về thao túng và đầu cơ gây nhiễu loạn thị trường bất động sản, UBND TP.Đà Nẵng cũng đã ban hành công văn khẩn yêu cầu kiểm tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Đặc biệt, UBND TP.Đà Nẵng tập trung truy vết các hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để thao túng, "thổi giá" nhằm trục lợi, gây bất ổn và nhiễu loạn thị trường bất động sản.

Tin liên quan

Đà Nẵng truy vết hành vi 'thổi giá' và đầu cơ bất động sản

Đà Nẵng truy vết hành vi 'thổi giá' và đầu cơ bất động sản

Trước những dấu hiệu bất thường về thao túng và đầu cơ gây nhiễu loạn thị trường, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành công văn khẩn yêu cầu kiểm tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Khám phá thêm chủ đề

rửa tiền nhiễu loạn thị trường bất động sản Quyền sử dụng đất Bất động sản Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận